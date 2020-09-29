Birthdays
Oct. 1: Cindy Beckman, Elizabeth R. Brown, Brook Modlin, Elizabeth Renn, Kaley Erin Ross, Bobby Russell, Kathryn Sauls, Caliek Fields, Mike Hamille
Oct. 2: Sandy Flake, Cindy Letchworth, Ann M. Windham, Takera Mitchell, Liz Norville
Oct. 3: Joshua Hodges, Ty Dobbs, Audie T. Hobgood, Coy Monk, Stacey West, Jada LaKeal Williams, Ila Waller, Piper Stokes
Oct. 4: Cedric Davis, Daniel Griffis, Michael S. Norville, Louis Spell, Charles A. Moore, Brenda Carraway
Oct. 5: Johnny Allen, Erma Chesson, Patton Davis III, Claudia Turnage, Von Cornelius, Michael Cable, Edwin Spruill
Oct. 6: Noel Baucom, Betty Jones, Lizzie Joyner, Gina Marengo, D.J. Rasberry Jr., Hannah Smith, Julia Wade, Jennifer M. Walters, Brian Spruill
Oct. 7: Pam Adams, Edna Hedgepeth, Sheila Jones, Larry May, Beverly Wainwright, Landon Walker, Peggy Newton, Norman Taylor, Hattie Gaylord
Anniversaries
Oct. 2: Norman and Lavon Taylor
Oct. 3: Haywood and Kellee Buck
Oct. 5: Wiley and LInda Mayo
Oct. 7: Sue and Junior Davenport, Angela and Jimmmy Hardee
Email dwilliams@ncweeklies.com to add your information.