On July 12, the Pitt County Board of Commissioners recognized county employees for their years of service. Certificates and recognition pins were given to employees who reached five, 10, and 15 years of service with the county.

FIVE YEARS

Michael R. Baude, Detention Center

Joshua E. Bullock, Sheriff’s Office

Latoya Kiada Cannonier, Detention Center

Sheila Harrell Farrow, Social Services

Sherry Lewis Jefferson, Public Health

Devin Rio Marston, Sheriff’s Office

Ernest Wayne Moore, Sheriff’s Office

Earl Oxendine Jr., Detention Center

Quentin Chandler Pool, Sheriff’s Office

Michael W. Williams, Detention Center

TEN YEARS

Sophia N. Benton, Public Health

Claude H. Christopher, Sheriff’s Office

Nathan Edwards II, Sheriff’s Office

Brittany G. Kinder, Public Health

Kayla W. Manning, Public Health

Robert D. Roach, Sheriff’s Office

Kacey T. Wilson, Sheriff’s Office

FIFTEEN YEARS

Kelli O. Clay, Social Services

Deidire L. Hill, Social Services

Christopher M. Small, Sheriff’s Office

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