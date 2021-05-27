41 marriage licenses were issued by Anita Marie Savage, Register of Deeds of Duplin County for the month ending April 30, 2021.
- Henry Carrol Grady Jr, Mount Olive, And Gail Crews Boone, Mount Olive;
- Carlos Francisco Ramsey Jr, Wallace, And Jennifer Christina Moore, Faison;
- Tyrone Sanders Sutton Jr, Rose Hill, And Krishanna Faye Graham, Rose Hill;
- Joseph Franklin Sauls, Mount Olive, Kristie Jones Norton, Mount Olive;
- Humberto Ram
- irez Hernandez, Magnolia, And Juana Avilez Baltazar, Magnolia;
- James Ralph Britt III, Mount Olive, And Kasey Lauren Turnage, Mount Olive;
- Margarito Flores Valdez, Warsaw, And Claudia Cruz Osorio, Warsaw;
- Rosel Erubin Ordonez Pacheco, Clinton, And Yojana Natividad Lara Zaldivar, Clinton;
- La-Mar Dennis Jr., Maple Hill, And Hilda Cabrera Hernandez, Maple Hill;
- Junior Thomas Cotton, Albertson, And Kayla Marie Britt, Albertson;
- Jason Dean Wallace, Clayton, And Nicole Sira Toumikian Colbert, Clayton;
- Braxton James Bland, Warsaw, And Mckayla Robin Whitman, Warsaw;
- Jerry Parker Futrell, Beulaville, And Lisa Meready Futrell, Beulaville;
- Kenneth Joseph Corbett, Fremont, And Trista Jade Rivenbark Tucker, Fremont;
- Howard Alfred Dapper Iii, Raleigh, And Tracey Lee Bannister Lambert, Chapel Hill;
- Carlos Alberto Gomez Medina, Wallace, And Isis Ercilia Lagos Cruz, Wallace;
- Jason Charles Mcguirt, Clinton, And Haley Ann Cooper, Salemburg;
- William Lee Piner, Magnolia, And Tara Storm Grady, Magnolia;
- Jose Israel Hernandez Rodriguez, Warsaw, And Maria De Lourdes Guardado Castro, Warsaw;
- Dillon Tyler Southerland, Magnolia, And Lauren Noel Smith, Magnolia;
- Donald Caleb Wynne, Albertson, And Samantha Marie Hill, Albertson;
- Brandon Lee Baines, Beulaville, And Ashley Rae Simmons, Beulaville;
- Juan Carlos Avila Gil, Warsaw, And Elizabeth Gutierrez Herrera, Warsaw;
- Santos Isaac Gomez Canales, Wallace, And Sully Larissa Elvir Ramos, Wallace;
- Asheston Noland Parker Jr, Pink Hill, And Abigail Marie Strickland, Pink Hill;
- Fred Alexander Guifarro Ordones, Magnolia, And Vanessa Muniz Perez, Warsaw;
- James Alphfonso Murphy Jr., Warsaw, And Alexandra Marie Wilson, Wallace;
- Joshua Dale Hall, Beulaville, And Jessica Lynn Autry, Benson;
- Adam Joshua Caison, Supply, And Meaghan Erin Donnelly, Wallace;
- Reginald Lamont Blackmore, Faison, And Vicie L Smith, Lagrange;
- Cristian Javier Ramirez, Wallace, And Ilcia Yadira Padilla, Wallace;
- Itzelh Bedolla Lopez, Richlands, And Heriberto Rodriguez, Albertson;
- Kenneth Joseph Machamer Jr., Mount Olive, And Jessica Parker, Pink Hill;
- Jordan Brock Harper, Albertson, And Jaden Raye Coleman, Albertson;
- Martin Castelo Gutierrez, Teachey, And Erodita Elizeth Canelas Giron, Teachey;
- Emanuel Mark Jarman, Beulaville, And Sheily Rebekah Fish, Beulaville;
- Benjamin Ethan Hunter, Chinquapin, And Alyssa Brooke Howard, Chinquapin;
- Scott Ryan Miller Jr., Greenville, And Sarah Elizabeth Williams, Rose Hill;
- Dexter Ray Smith, Pink Hill, And Brandi Nicole Nagypal, Goldsboro;
- And
- rew Glenn Lancaster, Pikeville, And Ashley Dawn Woodard, Pikeville;
- Ronnie Benjamin Rouse, Seven Springs, And Pamela Mae Deaver Dail.