41 marriage licenses were issued by Anita Marie Savage, Register of Deeds of Duplin County for the month ending April 30, 2021.

  • Henry Carrol Grady Jr, Mount Olive, And Gail Crews Boone, Mount Olive;
  • Carlos Francisco Ramsey Jr, Wallace, And Jennifer Christina Moore, Faison;
  • Tyrone Sanders Sutton Jr, Rose Hill, And Krishanna Faye Graham, Rose Hill;
  • Joseph Franklin Sauls, Mount Olive, Kristie Jones Norton, Mount Olive;
  • Humberto Ram
  • irez Hernandez, Magnolia, And Juana Avilez Baltazar, Magnolia;
  • James Ralph Britt III, Mount Olive, And Kasey Lauren Turnage, Mount Olive;
  • Margarito Flores Valdez, Warsaw, And Claudia Cruz Osorio, Warsaw;
  • Rosel Erubin Ordonez Pacheco, Clinton, And Yojana Natividad Lara Zaldivar, Clinton;
  • La-Mar Dennis Jr., Maple Hill, And Hilda Cabrera Hernandez, Maple Hill;
  • Junior Thomas Cotton, Albertson, And Kayla Marie Britt, Albertson;
  • Jason Dean Wallace, Clayton, And Nicole Sira Toumikian Colbert, Clayton;
  • Braxton James Bland, Warsaw, And Mckayla Robin Whitman, Warsaw;
  • Jerry Parker Futrell, Beulaville, And Lisa Meready Futrell, Beulaville;
  • Kenneth Joseph Corbett, Fremont, And Trista Jade Rivenbark Tucker, Fremont;
  • Howard Alfred Dapper Iii, Raleigh, And Tracey Lee Bannister Lambert, Chapel Hill;
  • Carlos Alberto Gomez Medina, Wallace, And Isis Ercilia Lagos Cruz, Wallace;
  • Jason Charles Mcguirt, Clinton, And Haley Ann Cooper, Salemburg;
  • William Lee Piner, Magnolia, And Tara Storm Grady, Magnolia;
  • Jose Israel Hernandez Rodriguez, Warsaw, And Maria De Lourdes Guardado Castro, Warsaw;
  • Dillon Tyler Southerland, Magnolia, And Lauren Noel Smith, Magnolia;
  • Donald Caleb Wynne, Albertson, And Samantha Marie Hill, Albertson;
  • Brandon Lee Baines, Beulaville, And Ashley Rae Simmons, Beulaville;
  • Juan Carlos Avila Gil, Warsaw, And Elizabeth Gutierrez Herrera, Warsaw;
  • Santos Isaac Gomez Canales, Wallace, And Sully Larissa Elvir Ramos, Wallace;
  • Asheston Noland Parker Jr, Pink Hill, And Abigail Marie Strickland, Pink Hill;
  • Fred Alexander Guifarro Ordones, Magnolia, And Vanessa Muniz Perez, Warsaw;
  • James Alphfonso Murphy Jr., Warsaw, And Alexandra Marie Wilson, Wallace;
  • Joshua Dale Hall, Beulaville, And Jessica Lynn Autry, Benson;
  • Adam Joshua Caison, Supply, And Meaghan Erin Donnelly, Wallace;
  • Reginald Lamont Blackmore, Faison, And Vicie L Smith, Lagrange;
  • Cristian Javier Ramirez, Wallace, And Ilcia Yadira Padilla, Wallace;
  • Itzelh Bedolla Lopez, Richlands, And Heriberto Rodriguez, Albertson;
  • Kenneth Joseph Machamer Jr., Mount Olive, And Jessica Parker, Pink Hill;
  • Jordan Brock Harper, Albertson, And Jaden Raye Coleman, Albertson;
  • Martin Castelo Gutierrez, Teachey, And Erodita Elizeth Canelas Giron, Teachey;
  • Emanuel Mark Jarman, Beulaville, And Sheily Rebekah Fish, Beulaville;
  • Benjamin Ethan Hunter, Chinquapin, And Alyssa Brooke Howard, Chinquapin;
  • Scott Ryan Miller Jr., Greenville, And Sarah Elizabeth Williams, Rose Hill;
  • Dexter Ray Smith, Pink Hill, And Brandi Nicole Nagypal, Goldsboro;
  • And
  • rew Glenn Lancaster, Pikeville, And Ashley Dawn Woodard, Pikeville;
  • Ronnie Benjamin Rouse, Seven Springs, And Pamela Mae Deaver Dail.