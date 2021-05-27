Duplin Early College High School
Tyler Bradshaw, Perla Castenada Serrano, Raymundo DeLaLuz-Mendoza, Haley Duncan, Margaret Fryar, Jennifer Godinez, Jacquelyn Guy, Emmoni Harvey, Lizbeth Hernandez Rios, Kyler Hill, Edy Hooks, Samantha Jones, Luis Mendoza, Juan Pacheco, Stephanie Ramirez, Terry Rogers, Timothy Sauceda, Brrokly Shoemaker, Brianna Smith, Kevin Surcey, Krissy Swart, Gabriel Wagner, Michael Williams, Prince Williams, Jessica Wynn
Harrells Christian Academy
Elexis Rae Kornegay, Olivia Grace Toler, Colby James Stoppelbein, Larson Elizabeth Cashwell, Camryn DeVonte Brown-Leak, Kenneth Grice Bell, Haley Elizabeth Malpass, Sophia Jean Dixon, Katie Elizabeth Johnson, Lekea Janae Boney, Henry Elliott Moore, Zachary David Butler, Zaria Nichelle Washington, Noah Johnson Tart, Tracey Andre Boone, Carolyn Grace Rhodes, Issac James Underwood, Rhylee Kaylyn Pope, O’Neika Quadriana Williams, Posie Hill Lanier, Ann Holland Bell, Savannah Scott Wells, Liam Joseph Bennett, Victoria Ann Davis, Nicole Breanne Dixon, Natalie Ashton Cline, Taylor Nicole Lucas, Jacob Andrew Moore, Savannah Brooke Dixon
James Kenan High School
Odalis Yamile Aguilon-Zapata, Shahdi Almuntaser, Johana Alva-Flores, Jose Manuel Alvarez, Marco Augustin, Emiliano Efrain Banda Luna, Hannah Barnette, Kelvin Yael Barrera Bautista, Carlos Barrios, Lincol Javier Bejarano Figueroa, Joseph Blake Bell, Mollie Paige Berry, Jacob Boone, Jasmin Jisel Borja Hernandez, Markitta Rebbecca Boykin, Margaret Grace Brown, David William Brown III, Javonte Malik Busby, Sidnie Carter, Ruben Eli Casados, Eder Manuel Castellanos, Michael Logan Cavenaugh, Ahmad Shauntique Chasten, Dessary Nailea Cardona Rivera, Allyson Nicole Chestnutt, Autumn Faith Clark, Kavell DeShawn Clayton-Donaldson, Imaria Francine Genise Cofield, Armonty Cohen, Nickolas Allen Collins, Destiny LaShai Compton, Daisy Cruz-Carranza, Brandon Ray Davis, Kayla Delcid-Caseres, Alexander James Dixon, Alicia Janel Dixon, Lamya Janae Dixon, Shannetta Diamonique Dixon, Zaria Trenyce Dobson, Ja’Mya Taliyah Edwards, Shamira Monique Ennis, Abagail Ranae Faircloth, Jamiya Nijia Monae’ Faison, Joshua Jaquan Faison, Tiona Faison, Ashly Favela Gonzalez, Michael Fernandez, Kendall Renee Ferrel, Angel Jose Casco Figueroa, Gabriel Efrain Figueroa Yanes, Jaylyn Keoni Flow, Jazzalyn Keilani Flow, Carolyn Michelle Fryar, Daquarius Tyshiem Gaines, Jose Julian Galindo Hendricks, Robert Garcia Guifarro, Nansi Garcia-Carbajal, Manuel Yunior Garcia-Reyes, George Elwood Garner IV, Jesus Gomez Aguilera, Lizbeth Gissel Gomez Delcid, Jesus Gonzalez-Jaimes, Dennis Demont Goodman, Fred Alexander Guifarro Ordones, Logan Andrew Harper, William Caleb Henderson, Lexy Leonel Herrera, Laniya Krishanque Hill, Tionna Krishae Hill, Jayla Alexandria Honrine, Ashley Nicole Inestroza, Rose Martine Jacob, Jeffrey Alexis Jaimes, Jumar Tyvon Johnson, Cameron Alexis Shenita Kenan, D’Vante Demorious King, Jaquon Terrell Leak, Jhandery Maria Lizardo-Ramos, Areli Maldonado Rojo, Hannah McGee, Jamarius Marquel McGowan, Jose Pablo Mendez, Luis Fernando Meraz Diaz, Jocelyn Leann Miranda, Christian Wayne Monk, Raven Adrianna Moore, Rebecca Jamileth Moran-Perez, Daijon Tyrell Morrisey, Emily Victoria Muniz, Vanessa Muniz Perez, Xiomara Munoz, Joshua Emmanuel Murray, Damon Lee Nelson, Jordi Emanuel Orosco, Jose Luis Osorio Rivas, Michael Sincere-Cole Outlaw, Jasmine Palacios Mondragon, Kayla Renee Peterson, Madison Nicole Pogue, Amaya Monet Poinsett, Madison Kate Preston, Samantha Ramos, Vivian Rodriguez, Kisha Lashae Rogers, Joseph Roman Mendoza, Juleda Romeus, Daisy Melissa Rosales, Maricsa Rosales, Christopher Martinez Ruiz, Leslie Janet Sanchez, Francisco Sanchez Aguirre, Jarely Diocelin Sanchez Borja, Cristina Inez Santiago Loarca, Edgar Santibanez-Albarran, Evelyn Saucedo Sanchez, Manfred Delano Savage, Miriam Serrano-Ramos, Cayden Matthew Shea, Antonio Davis Smith Jr., Erick Jamal Smith, Aveyon A’martinez Soisoongnern Morrisey, Noria Mo’Nique Stallings, Akhia Evette Taylor, Omar Toribio Avila Jr., Maryuri Melissa Torres, Maritza Torres Pineda, Miriam Vasquez Castaneda, Roman Velazquez Amaya, Jared Eliseo Velazquez Galvez, Arnold Scott Venecia, Jose Angel Venegas Garcia, Gladys Oneyda Villanueva Delcid, Merlin Villanueva Delcid, Honesty LaShay Williams, Isiah James Williams, Kristina Mishelle Wormley, Dakota James Zajac, Max Zarate Nieto
Duplin Early College High School
Tyler Bradshaw, Perla Castenada Serrano, Raymundo DeLaLuz-Mendoza, Haley Duncan, Margaret Fryar, Jennifer Godinez, Jacquelyn Guy, Emmoni Harvey, Lizbeth Hernandez Rios, Kyler Hill, Edy Hooks, Samantha Jones, Luis Mendoza, Juan Pacheco, Stephanie Ramirez, Terry Rogers, Timothy Sauceda, Brrokly Shoemaker, Brianna Smith, Kevin Surcey, Krissy Swart, Gabriel Wagner, Michael Williams, Prince Williams, Jessica Wynn
North Duplin Jr./Sr. High School
Abdiel Eli Aguirre, Seth Daniel Albright, Briyith Yareth Amador, Noel Amador Chavez, Iyanna Nicole Barksdale, Samantha Riley Beavers, Colby Elijah Best, Chloe Elizabeth Bishop, Christian Blake Bright, Allyssa Lorraine Britt, Andy Scott Cameron, Henry Patrick Carr, Ivey Rose Cashwell, Angeles Isabel Castro Quich, Matthew Branson Coltren, Ricardo Contreras Rodriguez, Alisabel Marie Coronado, Jeffery Tyler Costin, Caden Brock Dail, Douglas Triston Delisio, Matthew Stephen Evans, Kyle Joseph Figueroa, Michael Richard Froehlich Jr., Savannah Nichole Gautier, Alexis Nichole Gibson, Freddie Dominguez Gonzalez, Autumn Gray Goodman, Julisa Victoria Hernandez, Nicolas Emiliano Hernandez, Matthew Scott Hines, Chelsy Marie Hodges, Robert Kyle Holland, Kevin Payton Holloman, Robert Kyle Holland, Kevin Payton Holloman, Taylor Marie Lynn Holtz, K Naya Shantel Keels, Madison Leigh Kennedy, Evan Charles Kornegay, Wagner Esleyter Lainez Pelicó, Kaylyn Faith Lane, Gretta Frances Lee, Makensey Dawn Letchworth, Walter Lopez-Hernandez, Cesar Ricardo Lopez Galvez, José Wilson Lucas Vail, Michael Thomas Marcin, Hannah Sue Martin, Melvia Matul Puac, Mattias Alexander McIntyre, Saul Lopez Mendoza, Lesley Janett Morales Jimenez, Ayden Tyler Loren Munoz, Anzleigh Caroline Norris, Miriam Orona, William Gage Outlaw, Gladys Patishtan Perez, Kalaeb Franklin Pate, Silvia Patricia Pérez Pérez, Barbara Marbell Perez Santiz, Alexis Pineda Pineda, Christian Needham Powell, Juan Antonio Ramirez-Flores, Kazandra Reyna, Esmeralda Rivera-Lopez, Hannah Grace Robinson, Delilah Morgan Rose, Jessica Jasmin Ruiz Castro, Jennifer Michelle Sabaj Chilel, Tanashja Dashanta Sanders, Genesis Santos-Santander, Sheila Saucedo Maldonado, Tyler Chase Schoolcraft, Samuel Braxton Sweitzer, Callie Rose Thornton, Henri Valencia Mariscal, José Oswaldo Velásquez López, Hector Danilo Velasquez Rosales, Zachary Bryan Weston, Aaron Wayne Wheeler, Jonah Taylor Williams
Wallace-Rose Hill High School
Alexis Cierra Albertson, Thalia Lorena Alvarado, Erick Moyses Alvarez, Erik Raymond Alvarez Sales, Jasmine Aparicio Morales, Esther Avelar-Sosa, Stacy Nicole Baltazar, Jordan Alexandria Barwick, Katlyn Rose Batson, Ori Batts, Breanah Rhon Bell, Jarlin Bonilla, Damian Kyle Branson, Tyler Edward Brinkley, Dakota Matthews Brown, Garrett Wade Bullard, Robert Lane Bullard, Emily Deanne Bunch, Carley Danyelle Byrd, Jamie Steven Cadena, Jocelyn Nicole Calderon Rivera, Timothy Canady, Denis Cano Cano Velasquez, Briana Cardona, Zaherrah Hanifa Carlton, Keifer Carranza Mejia, Yoskar Abdiel Castro, Payton Norwood Cavenaugh, Alexus Monique Chasten, Abreshon Chasten, Kimberly Alondra Chavez Camarillo, Emily Beth Corbett, Christian Cortez Covington, Ethan Cromartie, Tyreak Cromity, Yanely Margarita Cruz Camarillo, Erika Yanet Cruz Lopez, Nathan Dale, William Thomas Davis, Evan Zane Dixon, Juneala Dixon, Daylen Dixon-Murray, John Edwards, Jeffrey Escobar-Barralaga, Wesley Escobar-Barralaga, Angel Roberto Espinoza, Anthony Jayson Faison, D’ yonica Alexus Faison, Zachary Samuel Tyler Faison, Madison Floyd, Allison Michelle Gomez Ferrera, Jose Luis Gomez Ferrera, Christen Michelle Guevara Gaitan, Juliana Isabelle Guthrie, Logen Rylie Hamm, Austin William Hanchey, Eric Allen Hanchey, Joseph Bradley Heath, Ashley Hernandez Arias, Fernanda Herrera, Joseth Rene Herrera Alvarenga, Ahmad Keyshawn Herring, Ariel Iyana Herring, Tamaya Danielle Holley, Ashley Brooke Hollingsworth, Larry Trayvon Hooks, Zachary Isiah Hutto, Walker Grey Jacobs, Destiny Maria James, Stori La’Kita James, Timothy Gage Jenkins, Jonny Jimenez Zavala, Cody Lee Jones, Jaheim Jones, Wesley Bryant Jones, Wesley Owen Jones, Audry Jones, Jarrell Dayvion Jones-Hall, Fernando Adrian Juarez, Khiala Narian Lamb, Emma Madison Lennon, K’Mya Tyasia Lennon, Landon Brett Likens, Manuel Eduardo Lopez Gomez, Javier Lopez Toribio, Joelle Celina Lozano Duran, Justin Maldonado Lozano, Carlos Steven Martinez, Jeffry David Martinez, Kalisa Adrianna Martinez, Cody Layne Mathieu, Jose Enriquez Matute Zuniga, Asharea Trenyce McGowan, Diamond Renee McKinzie, Matthew Merritt IV, Tubiah Jamal Mitchell, Kyle Matthew Mobley, Shanice Yasmeen Moore, Mayernit Samantha Munguia Osorio, Christopher Andrew Murphy, Ashanti Keiana Murray, Owen Murray, Bobby Daren Murrell Jr, Andrew Jackson Newkirk, Carmen Daniela Olivera Cano, Carlos Samir Ortega Martinez, Anthony Gabriel Ortiz Perez, Julian Angel Ortiz Reyna, Jahan Owens, Naomi Michelle Palacios Herrera, Jeremy Thomas Patterson, Elizabeth Danielle Pearsall, Briyahna Sheron Ny’She’a Pickett, Jacob Tyler Qurollo, Hilary Francis Ramirez Hernandez, Angeli Noemi Ramirez Mendoza, Jaeran Johaun Micaiah Riley, Bradley Payten Rivenbark, Yulonda Shania Rogers, David Jose Romero, Gabriella Marie Rose, Taylor Jane Russell, Alex Sanchez, Jeremy Sanchez, Iris Ivon Sanchez Rodriguez, Jason Caleb Sholar, Alejandro Perez Silva, Jose Fernando Soliz Corea, Steven Uriel Sosa-Espinoza, Zy’Arria Imari Spencer, KeyShawn Antwaun Taylor, Dillon Shane Teachey, Jalen Thaxton, Tiffany Nicole Torres Hernandez, Yuliana Toscano, Yulissa Toscano, Eli Aaron Wagnon, Adel Lorene Wells, Kristyn Paige Whaley, Da’Quan Williams, Dimonique Zauire Antionette Williams, Nehemiah Armonte Williams, Alexis Page Wilson, Daliaha Lana Wooten
East Duplin High School
Terry Cole Adkins, Matthew Grant Albertson, Alexander Teachey Aldridge, Marlene Almonte Gonzalez, Gloria Gissell Alvarenga Bardales, Carlos Manuel Alvarez Portillo, Mitchel Armijo Gonzales, Olivia Shea Bailey, James Tyler Barb, Alex Eduardo Barrera, Daniel Barrera, Christian Benitez-Saguilan, Diana Marisol Berduo-Velasquez, Chance Takota Blue, Dylan Chase Bond, Jordan Ray Bond, Constance Dee Boseman, Ethan Patrick Bostic, Olivia Grace Bradshaw, Gavin Michael Brinkley, Brandon Lawrence Brock, Logan Garrett Brown, Lukas Stephen Brown, Mirana Grace Brown, Tyler Sebastion Brown, Chandler Lee Brown, Logan Van Brown, Bionca Sharde Burgess, Marrisa Elaine Burris, Yaquelin Camargo-Ortiz, Demontrel Raheim Carr, Kevin Castaneda-Murillo, Kevin Anthony Castaneda-Ramirez, Edisson Julian Castillo Miranda, Jazmin Cayetano Santos, Ariana Lisbeth Chavarria, Anisleidy Chavez, Malachi Lee Connor, Austin David Coombs, Ayden Orion Cottle, Isaac Ray Craft, Mckenzie Faith Cron, Josue Alexander Cruz, Sergio Cruz, Efrain Guadalupe Cuellar Rodriguez, Natalie Faith Cuthrell, Chelsea Ann Cyr, Taylor Rae Dail, Jenna Leigh Davis, Zander Riley Samuel Davis, Hubner Junior DeLeon-Perez, Lina Isabel Diaz-Martinez, Alayna Faith Drinkwater, Connor McDowell Dumm, Arianna Juliet Escorza, Allyson Kassandra Espino-Hernandez, Phoebe Alexandria Faircloth, Susana Felipe Pedro, Khai Gabriel Franco, Jarick Terrell Furlow, McKenzie Jade Futrell, Zachary Russell Gaby, Andrew Blake Gainus, Adali Agustin Garcia Acevedo, Emma Grace Gause, Fredy Alexis Gomez, Luis Gomez, David Moyses Gomez-Morales, Skylar Nicole Grady, Michael William Greenhalgh III, Ashtahyn Bryce Greenwell, Gehynna Jayde Greenwell, Brayam Guerrero Lopez, Brandon Gutierrez, Zuly Gutierrez, Xyana Monice Guy, Ashley Grace Hall, Ava Dorothy Hall, Hannah Katherine Hall, Jada La’Triel Hall, Jalen Nicholas Hall, Ta’nya Alexandria Hamilton, Aaron James Hansen, Reagan Nicole Harper, Sharif Christopher Henry, Brayan Hernandez Rodriguez, Saray Hernandez-Rojas, Richard Steven Herrera, Mallory Ann Herring, Zackary Earl Hill, Hailey Elizabeth Hobbs, Mary Anna Hobbs, Hunter Lee Horne, Dessa Montana Houston, Ellis Aaron houston, Janie Ella Howard, Rachel Grace Howard, Seth Brayden Howard, Austin Douglas Hunter, Holly Nicole Hunter, NaKaysha Christine Ivory, Jaylan Blake Jackson, Lillian Louise Jackson, Darius Zeke James, Emanuel Brett Jarman, Suzanne Nicole Jarman, Albert Charlie Johnson, Brady William Johnson, Brittney Laurin Jones, Zachary Chase Jones, Estuardo Juarez, Imari Noel Judge, Thomas Walker Kelley, Madison Paige Kennedy, Ivy Faith King, Joshua James Kitchen, Berlania Lea Kleckley, Hunter James Kohl, Keyshaun C. Kornegay, La’Taeyah Monique Lamb, Naijah Lecheze Lane, Maggie Grey Lanier, Summer Serenity Lanier, Sydney Marie Lanier, Ashleigh Nichole Lippincott, Leonardo Daniel Lopez Pina, Evelin Carolina Lopez Recancoj, Maria Guadalupe Luciano-Barrena, Cristal Luna-Sandoval, Cinthya Sherleen Maldonado Toscano, Marlee Kate Maready, Jeremy Trey Maready, Mackenzie Leigh Marshburn, Dominic Allen Martin, Isabelle Martinez, Elizabeth Mackenzie Martinez-Marquez, Keyon Deondre’ McClarin, Taliah Sharna’ McKinzie, Jacquetta Chantel McMillan, Jadan Caleek McNamara, Maribel Mendez, Yenifer Mendez-Perez, Summer Allison Mercer, Avery Lila Mitchell, Delaney Thomas Mobley, Andrea Montes, Sir Patrick Anthony Montgomery, Kaitlin Faith Moody, Sarah Elizabeth Moore, Daniel Morales, Samuel Wells Murphy, Bladyn Jace Norris, Erin Mackenzie Novak, Mekensie Alexis Ortiz, Andrik Ortiz-Cornejo, Colton Wayne Outlaw, Daniel Padron Martinez, James Warzel Parker, Hunter Cole Parker, Skyler Defoid Parkinson, Christopher Blake Patterson, Danny Perez, Ian Xavier Perez, Jordan Perez, Yareli Perez Mejia, Jorge Luis Perez-Diaz, Ja’Quille Amaru Pickett, Jaden L Poole, Shakyra Zanaiyah Powell, Parker Allen Precise, Jordan Xavier Price, Katelyn Grace Pruitt, Destiny Hope Rabon, Carlie Alexandria Radford, Chassity Giselle Ramirez, Donna Mendoza Ramirez, Savannah Kaye Ramirez, Jasmin Ramirez-Valdez, Justin Matthew Ratliff, William Dave Raynor, Roberto Rios, Lizbeth Rivera, Jimmy Robles, Alexander Oliver Rojas, Antonio James Rouse, Mackenzie Faith Rouse, Angela Rae Sarmiento, Jonathan Burton Scarborough, Dayanna Guadalupe Segura-Garcia, Kyla Christine-Rae Sherman, James Thomas Short, Brian Alejandro Silva Serrato, Madeline Jane Simpson, Andrew James Smith, Laney Del Smith, Riley Curtis Smith, Gattis Leroy Smith II — McNeill, Krista Ann Spence, Joshua Alexander Spray, Katelyn Elizabeth Stanley, Trenton Alexzander Stokes, Troy Austin Stokes, Monica Alexis Sutton, Abigail Lynne Swinson, Colin Richard Taylor, Holden Walker Thigpen, Taylor Suzannah Thigpen, Chaz Jordan Thompson, Raymond Scott Thompson, Issac Torres Rivera, Alexandra Nichole Turner, Bicente Valenzuela Navarro, Allie Crysta Varker, Yuliana Velazquez, Abel Verdin, Joshua James Villaneuva, Rachel Mae Walker, Hannah Victoria Wallace, Brandon Hunter Watkins, Cameron Michael Watkins, Karsyn Rae Westerbeek, Caden Lee Westerdahl, Hannah McCraye Whaley, Tyler Sage Whaley, Kimberly Aciel Zapata Majano
Richlands High School
Jamieson Abraham, Makenna Alford, Brandon Allen, Teah Allen, Kaitlyn Allen, Spencer Alphin, Skyler Ames, Sean Anders, Myckila Apodaca-Rivera, Isabella Arce, Hayley Archacki, Terrell Arnold, David Bailey, Kelby Bass, Macausey Bedell, Kaitlyn Bell, Makayla Bentley, Marisa Bernards, Dominic Blakeney, Joshua Bodzinski, Michael Bonneville, Madison Bowers, Antoinette Brown, Bailey Brown, Jakarri Brown, Xavier Brown, Erin Bryan, Kassidy Bryan, Caelyn Buonocore, Emmalee Burkett, Alexis Burnett, Jacob Bynum, Juan Calderon Avellaneda, Nickolas Camara, Nathaniel Canter, Callie Carpenter, Evan Carter, Elizabeth Castillo-Munoz, Anai Castro, Thomas Cesal, Paige Chandler, Elizabeth Chojnacki, Chloe Clarke, Kierstyn Clink, Lilly Coburn, Anyria Conway, Avery Cook, Alexis Copenhaver, Thalia Cordero, Wilfredo Cortes, Aaliyah Cowan, Tyshara Croom, Sara Dail, Layne Dansby, Ty’Von D’Antignac, Franklin Dare, Lideya Darlington, Sydney Davis, Aidan DeLisle, Juliette Desmarais, Jose Diaz-Resendiz, Nathaniel Dietz, Tia Dyer, Austin Eigners, Jenna Eigners, Molly Elston, Nevaeh Felix, Gavin Fend, Brady Ferguson, Susana Fernandez, Paul Ferreira, Tyler Fisher, Gracey-Lynn Foy, Riley Foy, Tavon Fryar, Sidney Fullwood, Victoria Gallant, Benigno Garcia Resendiz, David Gerner, Sheridon Gilmore, Isabella Giraldo, Dominic Glass, Craig Gooding, Jas Grayson, Dominic Green, Meaghan Guarino, James Hall, Arianna Hamilton, Hannah Hardin, Bethaney Harris, Joseph Harris, Genevieve Hart, David Heacock, Eden Hodge, Tyler Hollenbeck, Mackenzie Holley, TyAsia HolmanSkinner, DeAria Hooker, Anthony Horne, Cooper Howe, Haley Hudson, Hannah Hutchison, Luke Isabelle, Hannah Jackson, Elizabeth Jarman, Jaden Jenkins, Terrell Jenkins, Tyler Johnson, Destiny Jones, Elijah Jones, Logan Jones, Trey Jones, William Jones, Matea Jones, Zackary Keeley, Matthew Korabik, Anthony Labozetta, Nathan Lang, Phurichaya Laphing, Alexis Lawler, Kaitlynn Lewis, Christopher Lippy, Elizabeth Lippy, Montario Long, Daphney Lopez, Colton Lovejoy, Kiyanna Lynch, Darien Macleod, Felicity Markl, Jacob Marks, Case Marshburn, Abigail Martin, Jose Martinez Romero, Zoe McCann, Cayla McDonald, Devan Mehrley, Lily Meracle, Austin Miller, Lauren Miller, Abby Miller, Madison Mobley, Naomi Mobley, Harlee Moody, Josiah Morton, Madison Morton, Cory Mundy, Devan Murphy, Mya Neely, Victoria Nevarez, Jabari Newton, Elias Nunu, Izaiah Pabon, Makenna Padgett, Anthony Pascarelli, Darian Pate, Trinity Pate, Kennah Paulhus, Alessandra Perez, Jadelyn Perez, Ashley Petriello, Leo Petrokovitch, Isabella Phelps, Nautica Philyaw, Emanuel Polingo, Casey Pollock, Kassandra Pollock, Sommer Powell, Sydney Powell, Makayla Quintanilla, Amarah Rambert, Jennifer Ramirez-Lopez, Christopher Ranck, Anna Ray, McKenzie Redmond, Chloe Reed, Madison Reid, Alanna Reyna, Kailyn Reyna, Jesse Reynolds, Jayla Rhodes, Austin Roberts, Emily Roberts, Ethan Robinson, Wesley Robson, Emma Rood, Chlo’E Rosa, Kendall Rudolph, Damien Ryle, Etienne Sadler-Walton, Jeiden Sanchez, Jordan Sanderson, Nathan Scarbrough, Carly Schaub, Lucas Schneider, Lexi Scott, Makayla Selby, Aaliyah Sexton-Pittman, Joseph Seymore, Jason Sgambati, Christopher Sharkey, Noriono Silvani, Taylor Simco, Johnathen Simmons, Alexandria Simpson, Kaleb Simpson, Victoria Smith, Anthony Sosa, Rylee Stapleton, Braden Stein, Ciara Stevens, Riley Stone, Ariel Swinson, Noah Sydes, Somone Tarry, Mikayla Taylor, Ashley Thompson, Jordan Thompson, Natalia Thompson, Emily Thornton, Austin Turner, Jessiah Vann, Quantay Vines, Kristina Watson, Justin Wellington, Lillie Whaley, Raven Whaley, Sophia Whatley, Alexus Whisman, Annika White, Isaiah White, Shawn White, Morgan Wiggs, Justin Wilbur, Alexis Wilde, Nyasia Williams, Tiana Williams, Horizon Williams, Knaja Williams, Faith Wilson, Kayleigh Zickafoose