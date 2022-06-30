Banks Elementary Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Kaylin Jarman, Levi Smith, Taylor Whitfield, Sarah Finch, Mason Hewitt, Beck Muskus, Ava Rouse, Aiden Warren, Issabelle Harrold, Kaydrien Cruz, Valkyn Lacross, Kylie Lee, McKenna Long, Collin Romig, Andrew Rowland, Oakley Waller
3rd Grade: Charlotte Hall, Conley Howard, Camden Tyndall, Eli Chavez, Antonio Michelucci, Michael Moreno, Parker Southerland, Avery Wade, Carter Mason, Emma Cavenaugh, Alexander Loopez-Elvir, Hollie Melki, Jeremiah Williams
4th Grade: Madelyn MacDonald, Conner Bryant, Kenzie Carson, Bryce Harrison, Bentley Jarman, Ollie Tyndall, Miles Biggins, Ava Muskus, Ava Holloway,
5th Grade: Luis Santiago-Perez, Emily Chavez, Kyndal Daniels, Gabriel Dawson, Layla Edwards, Avery Gorman, David King, Noe Lezama Romero, Maddison Locklear, Braxton Pelletier, Kynzlie Von Canon, Jasmine Williams, Lynette Moreno
Honor Roll
2nd Grade: Quinn Austin, Mary Jane Slaughter, Aubree Swartz, Sofia Zegmout, Hamza Abdelgawad, Ky Hart, Gracelyn Quinn, Alekzander Forrester, Carter Whitley, Heaven Wiggins, Khamiya Wyche, Caylenn Young, Dez’Iray Jones, Kenya Thompson, Caprino Wiggins, Aiden Hunt, Joshua Barrow
3rd Grade: Jason Dinh, Jaida Southerly, Braylon Morton, Ziva LaRoe, Corzjon Bright, Emmy Chase, Zachary Chase, Taylor Decker, Matthew Knowles, Kourtney Lanier, Carson Trull, Lilyana Yannotti, Loki Beebe, Montrease Blackmon, Kennedy Hof, Bobby Jackson Jr. III, JaNaysia Moore, ZaMiyah Smith, Ryan Stalnaker, Ashton Bullock, Tilghman Davis, Kaiden Hussey, Keagan Thompson, Brianna Woods
4th Grade: Rayleigh Goff, Madelyn Howard, Kathryn Murphy, Noah Finch, Viya Gooding, Madison Herring, Semaj James, Kennedi Jones, Alexis Nicolas Diaz, Joshua Rosales, Jackson Taylor, Christopher Vasquez, Nazareth Washington, Leah Wine, Anthony Aguilar-Figeroa, Jakarta Brown, Jaylen Davis, Cooper Evans, Camron Haddock, Jacob Hyman, Erica Isler, Ashlyn Jacobs, Savannah Jernigan, Londyn Luczaj, Adriana Schoonveld, Mason Smith, Kre-Laiya Speller, Jaquan Thomas-Dickens, Kailan Urquijo-Gonzalez, Aiden Wilson, Jamari Carter, Macy Herring, Maite Ovando Vincente, Asa Roberson, Kinely Jarman
5th Grade: Lillyanne Doss, Shelby Riggs, Kipton Saunders, Imani Smith, Amora Davis, Declan Kaufman, Summer Rouse, Cameron Sutton, Jowiryah Abdelgawad, Jason Cortez-Dominguez, Tevis Dilday, Jason Drinkwater, Hudson Horton, Mason Lee, Jocelyn Oliver, Dylan Trull, Jackson West, Shaniya Jenkins, Silas Smith, Jakayla Wade, Sophia Wilson, Morelia Facio-Avalos, Demerien Gumm, Makiyah Holloway, Alexia Moore, Zuri Ruiz
Contentnea-Savannah K-8 Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
3rd Grade: Vivian Hammock, Jennifer Hernandez-Rico, Bryson Hill, Leonardo Magni, Jaycole Mattox, Bentley Nyman, Betty Singletary, Ariella Yarus
4th Grade: Savanah Andrade, Dillon Hill, Quincy Honeycutt, Gabriel Williams
5th Grade: MaKaybre Braswell, Sheynice Brewer, Carter Brown, Al Bustos Garcia, Kentravian Carr, Dah’Mari Lofton, Isaiah Whitfield
6th Grade: Jacob Banks, Joylisia Braswell, Brooklynn Canady-Small, Aunesty Foye, Khanh Huynh, Camryn Jenkins, Michelle Jenkins, Sophia Lavery, Lindsey Manning, Dexter Roberts, Briley Smith, Makenna Sowers, Juniori Sutton, Raye Tilghman, Alisa Washington, Molly White, Timothy Wiggins, Emily Wright
7th Grade: Cade Carrasquillo, Xavier Dail, Taylor Egleton, Brooks Grady, Gentle Haze, Jacqueline Hernandez Rico, Damien Marks, Jameshia Norwood, Rylan Wade
8th Grade: Melondia Crouell, Willow Gardner, Chastity Grady, Haley Hemby, Ava Hone, Bao Huynh, Anna Hyde, Bryson Kilpatrick, Jayden Wright
Honor Roll
3rd Grade: Barrett Allen, Amelia Almaraz, Izabella Bell, Ahlyssa Bryant, Bella Bustos Garcia, Jaedan Carter, Joana Contreras, Anaya Gonzalez, Rebecca Graham, Tajeem Harris, Justin Hill, Cayenne Hubbard, Au’Nylah Keys, Landon King, Fernando Magni, Landon Morgan, Jaden Outlaw, Jackson Perry, Kaiden Pitts, Eva Reyes-Valdez, Rasshan Slaughter Jr, Eli Smith, Ross Smith, Alayna Sugg, Alexander Suggs, Brady Warnock, Bryson Williams
4th Grade: Zykel Atkinson, David Bello-Ramirez, Zadein Bradshaw, Nathan Britt, Mathew Brown, Noah Carlyle, Kayden Carrington, Ze’Nadia Clark, Zara Dixon, Vernon Fraser, Tiffany Gonzalez, Grant Hagen, Ryder Hale, Evan Hall, Joya Ham, Jynasia Hardy, Michael Jenkins, Shauntrell Jennings, Siquan Jones, Yourleny Lara-Soto, Filomena Lopez, Sebastian Lopez-Rodriguez, Adonis McKinney, Dayla Ned, Genette Pridgen, David Recktenwald, Kadence Saunders, Jaziona Simms, Memphis Stancill, Kayden Warren, Savannah Webb
5th Grade: Kamari Adams, Shanna Andrews, Brody Beyer, Noah Bland, Bret Bowen, Peyton Emory, Emani Gardner, Lillian Haze, Ailee Holcomb, Olivia Landry, Braylee Locklear, Josiah Lynch, Sadie Peay, Kohlten Pittman, Sydney Roman, Alonna Suggs
6th Grade: Richard Davini, Jayden Freeman, Jonah Greene, Tre’shawn Hall, Brooks Harrell, Cain Herrera-Ventura, Kaylah Holmes, Azlyn Jones, Tiffany Kittrell, Logan Peyton, Emmanuel Pippen, Olivia Porter, Emerson Price, Nathan Rogers, Kennedi Starkie, Jhurni Suggs, Keagan Swah, Danny Webb, Noah White
7th Grade: Cameron Betton, Jenna Deaver, Tyler Egleton, Brianna Hernandez, Carter Hill, Dejanae Holmes, Andrew Hone, Madison Johnson, Destiny Kinsey, Venetia Latham, Kyrah Lee, Keith Neal, Lily Paulk, Jaden Powell, Gracie Raney, Emily Rayner, Reginald Saunders, Harrison Smith, Callie Stanley, Hunter Stanley, Skylar Steele, Trent Taylor, Julian Veal, Asher Yarus
8th Grade: Kiana Adams, Jerry Arana-Betancourt, Andrew Barefoot, Jeremiah Blackburn, Tyreek Copper, Layla Flores, Sha Mircle Hodge, Hayden Hutchinson, Cenque Jones, Camryn King, Harmonie King, Antonio Lara-Soto, Esperanza Lopez-Rodriguez, Julian Morales, Johnatan Ocana Salazar, James Peay, Ava Pike, Emily Rabe, Myrka Rojas Baten, Ethan Seitzer, Gavin Simmons, Janquia Smith, Kaylee Sugg, Terry Sutton Jr, Jenna Van, Cristian Veal, Emerald White, Madeline White, Hope Whitfield, Christian Wiggins
Lenoir County Early College High School Second Semester Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
9th Grade: Marwan Albaadani, Taryn Barnett, Montana Barrett, Morgan Brown, Charly De Leon-Vega, Josue Garcia-Lopez, McKinley Grant, Mackenzie Hood, Zacchaeus Jones, Mya Knight, Kade Loftin, Hector Mendez, Jaqualynn Mendoza, Halle Powell, Magi Register, Harrison Rowland, Malachi Washington, Abbie Willoughby
10th Grade: Emily Alvarez-Salas, Samuel Aycock, Brandie Bolick, Kaiyanla Clark, Edgar Gutierrez Villa, Shamiah Hall, Elijah Heath, Ariana Hernandez-Rico, Jackelyn Macedo-Mendez, Kayden See, Faith Stalnaker, Hannah Van, Joanna Yanez
11th Grade: Denise Davalos, Enrique Esquivel, Annabelle Powell, Jenna Steele, Amedith Stroud, Bryan Villasenor-Medina
12th Grade: Amr Albaadani, Celeste Figueroa-Aris, Jaquelline Flores-Valdivia, Caleb Grady, Haley Jones, Stuart Letchworth, Jabria Lynch, Nazier McIver, Amarri Smith, Jesse Williams
13th Grade: Kyle Boyd, Samuel Lassiter, Albert Lin, Moises Ramirez-Barron, Madison Williams
Honor Roll
9th Grade: Lauren Adams, Damien Berntsen, Andrea Garcia-Mendez, Caleb Jarman, Kevin Jeffreys, SydneyJeffreys, Nelly Menjivar, Miranda Mercer, SAniya Moore, Shiloah Nandalall, Kassidy Nelson, Eva Penny, Nathan Pittman, Kelly Rivera-Hernandez, Austin Salesberry, Ainsley Taylor, Itamar Tejada, Leonel Torres, Jada White
10th Grade: Nathally Aguilar-Tenorio, Wyatt Beasley, Bradleigh Corey, Tommy Davis, Hailey Gibbons, Ryan Grant, Brayan Gutierrez Villa, Meadow Jones, Andrea Lopez, Araceli Montoya, Ja’Meire Murray, Maria Santiago, Amelia Smith, Benji Trejo, Tony Van, Spencer Wade, Savannah Walker, Gracyn Watkins, Deacon White
11th Grade: Angelica Aguilar, K’la Green, Emily Howard, Kaitlyn Minder, Lea Raper, Dulce Rios, Mason Roller, LAndon Wyenandt
12th Grade: Kate Benson, Morgan Gaskill, Cassidy Kennedy, Megan Morgan, Deyshanique Parks, Kailey Powell, Hannagan Register, Mariela Salgado-Villa, Jakyra Simmons, Ruban Trejo, Deisy Verduzco-Medina, Dezarai White
13th Grade: Devin Strong
EB Frink Middle Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
6th Grade: Brody Arnett, Whitney Byrd, Tyler Carson, Aryana Dove, Caleb Espino, Mallory Ham, Katelyn Hardison, Savannah Hardison, Brevyn Harrison, Zion Koonce, Kenny Lopez, Julian Lowery, Abby Martin, Annaliese Miller, Allison Reaves, Alisson Rios, Kaden Rochester, Adam Romig, Hunter Southerland, Anaya Tillman
7th Grade: Taylor Benton, Kara Brock, Evelyn Escamilla-Aguilar, Eva Griffin, Christian Heath, Emma Lafone, Keily Lara-Frias, Mackenzie Myers, Michaela Parks, Jaleya Perry, Connor Price, Oscar Rosas Garcia, Macy Schmidt, Aiden Skoczylas, Kinsleigh Sutton
8th Grade: Casey Alston, Gracelyn Cauley, Fawn Creech, Hallie Fowler, Madeline Gilmore, Whit Johnson, Brooklyn Payne, Spencer Roller, Najarion Taft, Layla Wentzell, Lakyn Whitley, Miken Williams, Kyndall Yates
A Honor Roll
6th Grade: Zailen Allert, Daniel Boyette, Barrett Boyles, German Castro Valle, Lindsey Chase, Ava Dawson, Maeajah Griner, Henry Hall, Jackson Jernigan, Ellis Mills, Lillian Oliver, Jesus, Sanchez-Baltazar, Abigail Slaughter, Evan Smith, Zyrhiana Thompson, Molly Trull, Neveah Turnage, Alexia Turner, Armonie Vega-Cantarero, David Easton Vinson, Shane Weymer, Norah Wine
7th Grade: Nuvia Alejo Vasquez, Samuel Allan, Lydia Aycock, Armando Baltazar-Palacios, Khalylah Butler, Cailia Edwards, Kamryn Harrison, Jordis Holloway, Aiden Jarman, Jacob Leaser, Nathan Locklear, Payton Malone, Nasheyla Mason, Isaiah Modest , Asher Ortman, Lauren Powell, Marissa Rikard
8th Grade: Bryce Arnette, Hudson Barker, Valentina Bassett, Camila Cisneros Perez, Emmerson Creech, Ashanti Coleman, Ashton Dawson, Marissa Doyle, Braden Griffin, Phillip Jefferson, Jose Perez Villagran, Maddox Smith, Logan Sullivan, Brinley Grace Sutton, Bryson Turner, Aiden Wade, Gracie Waters, Rose Zayyad
A/B Honor Roll
6th Grade: Maryem Abdelgawad, Greydis Aguirre-Campos, Sara Alvarez-Salas, Lashonda Anderson, Eli Cannon, Cadence Clark, Miley Colorado Contreras, Christopher DeLuna-Martell, Nickolas Fullwood, Ava Grant, Dillon Grantham, Telli Green, Faith Hart, Elizabeth Hernandez-Alviso, Priscilla Hussey, Bryson James, Lilly Johnson, Jordyn Jones, Mackenzie Lancaster, Alexis Mewborn, Ana Ovando Vicente, Riley Perry, Nadira Slade, Camden Small, Abigail Smith, Milagros Soria Gonzalez, Mason Spence, Azari Strickland, Kelsi Stroud, Aldarell Vasquez-Marin, Mariano Viera-Davis, Kiya Waters, Gianni Whitfield, Victoria Wooten
7th Grade: Benjamin Blizzard, Kailey Bridwell, Lauren Burkett, Julie-Ann Deaver, Jeffrey Diaz-Hurtado, Lorenzo Espita, Riley Evans, Joseph Figueroa-Munguia, Nayely Garcia-Alvarez, Emma Grant, Gracie Grantham, Connor Kennedy, Rodzaer Mathis, Jaden McDowell, Waylon Moore, Michelle Nguyen, Ashlyn Pettry, Chaziyah Thompson, Ruby Ward
8th Grade: David Buck, Blake Cahoon, Lauryn Edwards, Katie Garcia, Steven Gutierrez Privado, Samantha Harrison, Zy’Aunti Hill, Quriyana Joyner, Michael King, Harrison Morgan, Madison, Morgan-Sutton, Celia Munoz, Siyonna Pitts, Adin Poe, Lillian Rackley, Alyssa Smith, Adrian Vega-Cantarero, Crayden Waters, Olivia West, Genesis Wiggins, Sylinia Williams
Kinston High Second Semester Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
9th Grade: Hana Alahwas, Taher Alahwas, Saiyanah Becton, Jasmine Blackwell, Timothy Bradshaw, Jada Hubbard, Koraun Humphrey, Candace Johnson, Shamar Miller, Trezure Mills, Zaria Newton, De’Anya Poole, Landon Stokes, Savannah Wade
10th Grade: Sharyiah Davis, Kylia Johnson, S’Korryia King, Denis Martinez-Torres, Jordan McDaniel-Wynkoop, Jordan Middleton, Gabrielle Smith, Leziyah Sumpter, Amya Williams
11th Grade: Makayla Allsbrooks, Rosheema Alston, Janae Brown, Yuli Canales-Hernandez, Dominic Clark, Joshua Jaen, Kylie Johnson, Tania Jones, Keiajah Lovick, Tatiana Staten-Burns
12th Grade: Shamia Atkinson, Jyrah Canady, Amber Christian, Steven Cooper, Nyviair Davis, Mya Graham, Nicholas Harvey III
Honor Roll
9th Grade: Ashaya Adams, Nathaniel Bacon-Jarvis, Kah’Liyah Chadwick, Javen Dixon, Louis Domineck, Amayzen Garner, Nyjae Gilliam, Ayanna Gooding, Cortez Ingram, Donovan Jackson, Elizabeth Jarman, Zi’Yonia Jenkins, Ja’Ziyah Jones, Micah King, Lillian Lewin, Jahmaya Lowe, Taliah Malone, Malaysia Mewborn, De’Teryon Moore, Tykel Moore, Alaina Morgan, Elizabeth O’Neal, Tayona Ormsby, Isaiah Parson, Brandon Plyler, De’Anya Poole, Brandin Price, Shamyiah Quinerly, Jasmine Reynolds, Karisma Roberson, Azariah Sampson, Jayla Sessoms, Javeonia Stephenson, Reece Swinson, Cherish Turnage-Arrington, Elexus Washington, Joya Washington, Jamari Williams, Ahmed Zanta
10th Grade: Radhiya Barnes, Sean Bell, Kamron Bradshaw, Amore’ Canady, Aanysti Canady-Small, Jesse Davis, Ja’Varion Edwards, Ismael Espino, Moriah Flowers, Kayvon Freeman, David Gooding, Javiar Grady, Denaysha Green, Jameria Huling, Malachi Jenkins, Kyonna Kelly, Armaun Lankford, Jakari Myers, Maayla Olds, Sebastian Patino-Guardiola, Qurron Ross, Dwyan Rowe, Adrian Simmons, Kayla Skinner, Zyair Stanley, Cheyenne Tharp, Iesha Thomas, Katya White-Baker, Jaiden Williams, Zy’Mear WIlliams, Adrianna Wood
11th Grade: Zion Black, Quincy Brown, Tmara Brown, Khaliyah Cobb, Tre’Shon Gardner, Denae Harris, Madysen Hawkins, Micah Johnson, Delmarioun Jones, Quameka Lawson-Freeman, E’Daysha Salter, Keasia Sheppard, Ji’Yanna Summers, Jada Sutton, Jaleah Taylor, Jasmine Taylor, Jehikon Velasquez- Meza, Mikayla Walker, Messiah Washington, Hadiyah Whitfield, Nizaien Williams, Derrian Wilson, Je’Niyah Wooten, Tamera Wooten
12th Grade: Jasmine Cogdell, Ty-Quez Drake, Shamyra Gray, Doriana Hill, As’Morea Ingram, Shamon Jones, Christian McCullers, Conner McKenney, Essence Murphy, Andre Patterson
La Grange Elementary School 4th Nine Weeks Principal’s List & Honor Roll
Principal’s List (All A’s)
2nd Grade: Chole Becerril, Cooper Center, Russell Daniels, Lauren Locklear, Allyson Martinez, Julius Nino
3rd Grade: Ethan Borden, Levi Cauley, Easton Harrison, Connor Herring, Jezebel Huerta-Hernandez, AhRianna McPhail, Leo Pelletier, Ava Wade
5th Grade: Marina Becker Argueta, Colton Davis, Micah Exum, Graceson Grant, Jeremiah Jones, Emma Kearney, Savannah Quinones-Miranda, Braxton Skoczylas, Mason Sutton
Honor Roll (A’s & B’s)
2nd Grade: Mason Chapin, Decatur Cox, Piper Cruse, KaMirah Fisher, Idaly Garcia, Camauri Green-wright, Cynthia Herrera-Baltazar, Kevin Lara-Frias, Sophia Lopez, Kailey Lowman, Paityn Manning, Marley Merz, Nathan Ramirez, Serenity Wallace, Shylah Watson, Naomi Williams
3rd Grade: Malaki Bello, Alana Davis, Naomi Enamorado, Allyn Foss, Amyah Harris-Chapman, Owen Holland, Jules Manley, Bianca Miller, Jerry Mills, Maxton Moore, Shamari Morgan, Nathaly Perez Villagran, Dniyah Pierre, Ernesto Ponce-Vega, Cayden Smith, Deardray Stanley, Jordan Sutton, Mattie Sutton, Brinley Uzzell, Averi Weymer
4th Grade: Jose Apolinar-Sanchez, Zoey Bryant, Ava Chapin, Matthew Deluna-Martell, Hudson Diamond, Diana Garcia-Aguilar, Jacob Huerta-Hernandez, Shaylee Peralta-Gomez, Jakob Tyndall, Lundn Washington
5th Grade: Lincoln Faulkner, Zykevion Graham, Ethan Gray, Isabella Hernandez Rosa, Omari Lane, Grace Lane, McKenzie Locklear, Promyce Perry, Tristan Swinson, Adler Wiggins
Lenoir County Learning Academy Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
9th Grade: Anaja Carter
Honor Roll
6th Grade: Joshua Smith
8th Grade: Demetrius Keyes
11th Grade: Erion Strong
12th Grade: Aneishia Green, Caleb Moore, Aviana Ortiz, Davionia Simmons
Moss Hill Elementary Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Aden Brizzee, Courtland Bumgarner, Everlee Cooke, Harper Farthing, Joshon Flowers, Katherine Harper, Titus Harrison, Nyjah Houston, Jordan Johnson, Preslee Jones, Isabelle Small, Carley Stocks, Elaina Sunderland, Carsyn Tyndall
3rd Grade: Kate Hughes
5th Grade: Allison Best, Alia Brown, Colbie Brown, Eliza Hawkins, Addison Jarman, Valerie Valdivia-Correa
Honor Roll
2nd Grade: Marina Ambriz, Dakayden Barnes, Jayden Brasch, Savannah Brasch, Kylee Brown, Violet Davis, Aisha Elvir-Luna, Jayden Fields, Nevaeh Fleming, Paisleigh Hamilton, Scarlett House, Raylan Jones, Bryson Ledford, Brantley Lee, Noah Madrigal, Tristan Morris, Atalie Perry, Jackson Racobaldo, Alondra Rojas Eugenio, Sean Stroud, Austin Waring, Annaleigh Wessell
3rd Grade: Trey Basden, Taegan Cahoon, Alyiah Dodds, Denali Dunn, Jhayla Franklin, Tucker Harris, Will Hawkins, Johnathan Hernandez-Mendez, Waylon Humphrey, Maddox Jarman, Shelby Jarman, Yeferson Lopez Gomez, Esmeralda Lucas Lopez, Hardy Lynch, Malaquias Narvaez, Eli Price, Elyza Price, Connor Smith, Daniel Smith, Ivan Tiller
4th Grade: Aubree Batchelor, Lucas Briggs, Reagan Bumgarner, Dylan Cauley, Cohen Collins, Cristian Govea-Fletes, Michael Govea-Fletes, Kalyiah Johnson, Jaylee Levey, Jayden McKinney, Eden Nguyen, Mariane Pina-De La Rosa, Sophia Reid, Cale Roberts, Dillon Smith, Carter Thigpen
5th Grade: Reese Alcock, Nikki Bellamy, Leila Culhane, Damien Govea-Fletes, Thomas Humphrey, Mariah Keys, Layla Knight, Addison Lambert, Chesleigh Moore, Trenton Noble, Cooper Parker, Mackenzie Shofner, Joshua Josiah Smith, Joshua Luke Smith, Connor Wessell, Noah Whitehurst
North Lenoir High Second Semester Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
9th Grade: Maricarmen Apolinar Sanchez, Michael Ball, Eagan Ballard, Victoria Blair, Brayden Boykin, Kayla Britt, Kelis Brown, Noah Burkett, Lillian Daughety, My-Joi Davis, Dyiterrian Dawson, Emily DeAnda, Melissa Espino, Yudiria Fuentes-Mendoza, Macy Fussell, Dylan Gagnon, Brandon Graham, Hayden Hall, Alyssa Hatcher, Alexa Hudson, Colby Jernigan, Mary Lefavi, Giselle Lopez Elorza, Sawyer May, Walker Miller, Claire Mitchell, Landon Oliver, Bailey Parrish, Eian Parrish, Yamilet Peralta-Gomez, Haywood Porter, Koral Rios, Madilyn Rouse, Hailey Sheppard, Ethan Smith, Cheyenne Snell, Julianna Southerland, Katheryn Stubbs, Hannah Sutton, Zacaree Thompson, Cooper Tilghman, Gloria Viveros, Lesley Wiggins, Zion Wiggins
10th Grade: Lydia Arqueta, Briana Baltazar-Palacio, Kalyn Brock, Kennedy Brown, Sydney Clark, Jahnekea Collier, Ariana Conner, Rebecca Cornelison, D’Nius Cox, David Crawford, Tristan Edwards, Adamary Gaona, Noah Harper, Rickayla Harper, Isabella Hawkins, Abigail Hull, Gareth Thomas Hunt, Gracie Jones, Kiara Jones, Margaret Jones, Eli Kearney, Kaylee Kennedy, Caroline Lafone, Alexis Laws, Allison Manning, Zachary Owens, Natasha Peay, Natalee Peede, Annabell Perry, Samia Pitts, Geraldine Reyes-Rico, Everett Rouse, Nathan Schrader, Chase Sutton, Jade Sutton, Campbell Thaxton, Katherine Vincente-de la o, Caitlin Waters, Austin Williams, Ahmad Zayyad
11th Grade: Maryland Baltazar-Palacios, Drew Bostic, Noah Clark, Riley Craft, Emma Dawson, Abbigail Doyle, Markis Green, Jeannette Hardy, Peyton Herring, Katherine Hollingsworth, Nathan Howell, Courtney Humphrey, Jordan Johnson, Travis Johnson, Kristin Kennedy, Kaelyn Kornegay, Pressley Lacross, Andrew Ormond, Tori Parker, Joshua Peralta-Gomez, Flora Perez Villagran, Ta’Jah Pittman, Mary Respess, Stephanie Sanchez Cruz, Jared Santiago-Lopez, Edward Smith, Elizabeth Smith, Gerardo Vazquez-Marin, Sydney Whichard, Kenady Yates
12th Grade: Gabriel Aguilar-Perez, William Carrasquillo, Faith Cerritos, David Dildy, Danielle Espitia, Jacquelin Gallardo-Martinez, Ruth Garcia-Guerra, Rollie Grant, Ezabella Hart, Madison Killette, Ja’den Kilpatrick, Haley Lewis, MacKenzie Petit, Ethan Salazar, Landen Seymour, Matthew Smith, Marissa Tripp, Christian Vega Gonzalez, Alan Velazquez, Justin Washington, Dalton Waters, Karissa Webb, Hunter Wells, DeVonte’ Williams, Shy’Lessia Williams
Honor Roll
9th Grade: Mi’isha Allsbrooks, Z’kyah Ammons, Isaiah Banks, Carson Beck, Andrew Boyette, West Broadway, Kimberly Bu Hernandez, Benjamin Chadwick, Aiden Clark, Madison Cox, Heather Creech, Ni Dembry, Brillith Garcia-Perez, Olivia Harrell, Fisher Hartsell, Mallory Herring, Wriston Honeycutt, Leah Jackson, Ava Jarman, Osten Johnson, Kyana Licona, Sophia Lopez-Rodriguez, Jewel Lynch, Jayden Miller, Joseph Organ, Marilyn Ortman, Carson Potter, Layla Price, Peyton Ramsey, Jayla Ross, Braxton Rouse, Mason Sasser, Garett Smith, Nathan Stalnaker, Aniyah Stamper, Amiya Strayhorn, Daysy Vasquez San Juan, Kelvin Velazquez, Bella Vinson, Erin Walls, Cody Whitley, Christopher Wiggins, Caroline Wimbush, Zachary Yarus
10th Grade: Diamani Anderson, Michael Barrow, Madelynn Best, Bella Brock, Jonathan Bryant, Kimberly Celis Velazquez, Valleree Cortes-Rodriquez, Victoria Cox, Emma Davis, Brianna Dingle, Uneasha Fisher, Dasir Fordham, Nicklas Gagnon, Vanessa Garner, Madison Gaskins, Brianna Grant, Maddox Greene, Emily Heath, Kelsi Heath, William Hill, John Jackson, Jackson Jenkins, Cody Jones, Jack Jones, Laila Kilpatrick, Leanna Kivett, Kristina Mewborn, Daniel Moore, Kane Moore, Anned Patino-Alvarez, Hannah Perkins, Jonathan Quiroz Mejia, Israel Ramos-Garcia, DeAndria Roberson, Kevin Rodriguez Lopez, Brian Schmitt, Harley Snell, Miranda Sol-Smith, Deonna Sutton, Audrey Thrower, Maria Urena, Ri’Cayla Warren, Michael Whitfield, Thomas Wiggins
11th Grade: Tony Aguilar-Figueroa, Braden Alphin, Kody Boyd, Ayana Bryant, Ti Asia Bryant, Conner Desotel, Nolan Elmore, Emily Figueroa-Munguia, Logan Fisher, Skylar Garner, Ja’Quez Hanson, Joshua Hardy, Imani Harris, Skylar Harrison, Briana Hart, Hayli Heath, Jackson Heath, Marcela Hernandez, Frances Herring, Matthew Hill, Joseph Lionelli, Dixie Parker, Dakota Peele, Harrison Rhodes, Avery Rouse, Keiley Severson, Elaina Smith, Breanna Spence, Lexi Stancill, Alayna Sutton, Moenae Sweet, Angel Thomas, Brendan Tyndall, Manuel Urquijo Gonzalez, Morgan Wade, Crews Whaley, Tanner Whitley, Kristen Williams
12th Grade: Hernan Aguirre Campos, Edward Alcantara Jr., Cody Calkins, Tani’ya Copper, Yaritzhi De Luna-Peralta, Ty’Hanna Dingle, Damarrion Garrett, Miguel Greene, Alani Hawkins, Hannah Hemby, Quade Hiles, Ashton Hoffman, Riley Hughes, Diego Irias Lopez, Justin Jones, Sutton Malone, Nadjia Massamba, Connor McIntosh, Jaiden Moody, Christian Moore, Landon Moore, Julian Ortiz Olivares, Zachary Rhodes, Amber Roberson, Alana Rosales, Britney Rouse, Ny’Quasha Rufus, Stephen Sandlin, Sheila Santiago-Alejo, Keyera Simmons, Khany Sutton, Jamal Swinson, Tristan Wouter
Northeast Elementary Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Shiloh Artis, Janiyah Baker, Tykeem Williams, Justice Whitfield, Tahyree Griffin, My’racle Howell, James Collins Jr.
3rd Grade: Woody Hatch Jr., My’Angel Wynder, Zy’Marion Cogdell, Jasiyah Lancaster
4th Grade: Latonya Waters-Han
5th Grade: Markevious Foggs
Honor Roll
2nd Grade: Sara Dawson, Willie Moore, Harmony Mayo, Joseph Havens, Jadako Llyod, Kasir Koonce, Semiah Sparks, Adorian Wilson, Crystal Jackson, Journee Murphy, Kaylee Haddock, Alesia Moore, A’kharie McNeil, Snow Sheppard, Adrigus Hawkins, Emani Ray
3rd Grade: Noah Copeland, Joshua Boone, Haleigh Conner, Rylee Brooks, Jaiceon Croom-Foye, Jaliyah Mickens, Stephon Parham, Ishmiah Adams, Isabella Sanderson,
4th Grade: Jayden Melvin, Kahlea Jones, MaLynda Dudley, James Havens Jr., Savera McCotter, Jhayde Murphy, Kaleysia Hunter, Nakyra Jones
5th Grade: Marquan Atkinson
Northwest Elementary 4th 9 weeks Principal’s List and Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Serenity Jones, Johnathan Best, Chyanne David, Quantae Fordham, Marquis Gray, Bryn Jones, Ashley Vail Hercules, Leilani Waters, Isaiah Bryant, Dylan Jones, Karsyn Williams, Dale Grady III, Aniyah Porter, Nehemiah Russaw, Ashlyn Santos Mayen
3rd Grade: Natalya Maye, Noah Glover, Christian Johnson, Jackson Lewin, Delmauri Ratliff, Shasmeen Lara Pangilinan
4th Grade: Emran Jaum, Kaysen Williams
5th Grade: Gwyneth Jaum, Donovan Nguyen, Jayvon Smith, Ciarra Cox, Bryan Fields, Madison Jackson, Taylin Small, Emma Askew, Adalyn Jones, Isabella Smith
Honor Roll
2nd grade: Amyiah Brown, Ethan Caldwell, Belize Hooker, Ny’Rielle Fields, John Flowers, Camrin Kilpartick, Jah Lawson, A’yona Mitchell, Action Rhodes, Xavier StPrix, Kendarius Whitfield, Bernice Zipagan, Samariaun Edwards, King Johnson, Noah Jones, Rhamir Jones, Izaiah Nelson, Liam Stokes
Jayden Williams, Kaveion Williams, Gavin Harris, Olivia Muzychka, Matthias Robinson, Cree Branch, Ava Chandler, Camden Kilpatrick, Joe Wilson Jr.
3rd Grade: Caleb Artis, Ny’Brea Barnes, Jada Hawkins, Jamés Prior, Zacari McCollum, Karmen Chandler, Madison Edwards, Nykeria Garner, Maleah Morris, Layla Wooten, Zamauria Cobb, Josiah Davis, Amiriah Garner, Lydia Kenyear, Kaylee Pearsall, Elijah Wade, Christina Chaudhary, Audrey Casabar, Jordan Green, Noah Hightower, Gretchen Hill, Lauryn Johnson, Johanna Kinsey, Ni’Yamah Murphy, Jeremih Suggs
4th Grade: Jason Brown, Mia Gaskins, JaNya Percell, Alexandria Gillispie, Yenifer Canales-Hernandez, Leo Jones, Haadii Castillo, Alan Kelchner, LayCee Green, Mya Murrell, Harmony Hood, Lena Key, Malayaisa Moore, Rasheya Brown, Jared Smith, Ammar Albadwi, Alexia Chevez, Neveah Harris, Allena Stanley
5th Grade: Sa’Riyah Farrow, Ny’Kea Fields, Janaloa Green, Akira Holt, Maurice Huling, Keon Nguyen, Leah Stokes, Kayden Whitfield, Nisere Brown, Calin Conner, Malachi Fletcher, Isabella Murrell, Harmonii Newton, Ceyshawn Platt, Janiah White, Abrielle Clark, Jahmel Flowers, Kelayza Ingram, Jerome Newhams, Maniah Walker, Elijah Belcher, Jayden Brignoni, Donterio Newkirk, Sarah Olesen, Yasmin Sheffield, Lawrence Whitfield, MKyi Williams, Jakayla Miller
Pink Hill Elementary Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Madison Davalos, Christopher “Cole” Johnson, Samantha Lay, Madelyn Rouse, Jack Schramm, Hilary Simmons
3rd Grade: Caden Allen, Logan Dupree, Alessandro Garcia Juarez, Owen Houston, Ayden Jarman, Abril Mendoza-Evas, Jorge Torres
4th Grade: Ian Hardin, Conner Hudler, Anicha Ortiz, Cayleigh Paderick, Kimberly Price, Giselle Schramm, Yorley Yanez
5th Grade: Jace Elmore, Evelyn Garcia
Honor Roll
2nd Grade: Geraldine Baez-Flores, Whitlynn Cannon, Anna Carter, Jacob Chacon, Amelia Creech, Hallie Eubanks, Alexa Fuerte, Paislee Garriss, Kaden Graham, Sophia Guzman-Mojica, Macey Harper, Joselin Hernandez-Tovar, Alina Hernandez-Xalteno, Riley Hill, Avery Kennedy, Makenzie Lawing, Zion Little, Gracie Marshburn, Daniel Martinez-Gonzalez, Jaxon McCorkle, Senovio Michael Ortiz, Casey Page, Azaiah Plymouth, Cameron Price, Brian Smith, Mauricio Villasenor-Rodriguez, Cassadee Whitfield
3rd Grade: Cole Byrd, Madilynn Grady, Natalie Hartley, Addison Herring, Kolton Lee, Brantley Penuel, Miguel Romero, Jamileth Rodriguez-Andres, Rex Torres, Antonio Yanez
4th Grade: Brielle Blount, Caiden Bynum, Jude Carter, Andrew DeLeon Piedra, Christian Esparza- Pina, Grayson Eubanks, Chelsea Gutierrez, Lizbeth Guzman-Mojica, Abigail Jaime-Cervantes, Adam Grubbs, Danielle Jones, Ryan King, Laurel Lawson, McKayla Lay, Andres Lorenzo, Christopher Menjivar, Arielle Moody, Aliana Phillips, Aireiona Smith, Trey Sheppard, Sadie Streeter, Sarah Tripp, Carley Trout, William Usher, Ella Grace White
5th Grade: Ethan Croom, Whitney Dupree, Daniela Hernandez, Heath McLawhorn, Marco Miller, Brayleigh Turner
Rochelle Middle Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
6th Grade: Christopher Guth, Jawad Subih, Ashton Sims, Jayanah Crawford ,Khari Hayes, Iziah Williams
7th Grade: Jerome Percell, Kayleigh Pittman-Cannon, Markita Huling, Corell Bryant, Nor’Rice Bell, Craig Dixon, Naim Cuttino, Yulisa Borjas, Jai’Yana Barrett, Rogayh Alahwas
8th Grade: Christian Anselmo, Kaylin Morris
Honor Roll
6th Grade: Jaiel Sumpter, Ameriyana McNeil, A’Miracle Jones, Wah’miera Harrison, Zahnariya Blount, Angie Benitez-Valdez, Khari Dillahunt, Juan Avelar, Mee’Are Hawkins, Essence Shackleford, Nasir Sheppard, Nalah Thompson, Jasmine Prior, Zuleyka Esreada-Perez, JaNiyah Flowers, Emma Harman, Aleyah Grottini, Jenesis Murphy ,Nikori Garner, Da’Myia Phillips, Semaj Davis, Amani Bailey, Rewade Alhidami, Shawnna Reynolds, Adlecia Flagg, Ni’Jeria Davis, I’King Cannon, Kenzie Baker, Jesse Rodriguez, Unique Dunn, Kailea Davis, Jeremiah Henderson, Isreal Shumpert
7th Grade: Kelis Little, Alexander Howard, T’Keyah Foggs, Sanaa Thompson, Mikayla Harris, Iyanna Wooten, Ecaroh Smith, Zakiyah Harrison, Julius Graham, Christian Myers, Danasia Hardy, Heaven Gooding, Angelina Godinez-Mendoza, Zahir Estrada-Perez
8th Grade: Christopher Hawkins-Garner, Nathanial Heath-Smith, Michael Wilson, I’drez Parker, Calaysia Murrell, Shaniya Murphy, KyAsha King, Avanni Holt, Issabella Harman, Isabel Flores, E.J. Smith, Niy’Airee Brown, Jazyantyana White, Adayvion Walker, Victoria Simmons, Mahkel Morris, Ahlaysia Bryant, Demiah Thomas, Adaya Hill, Nina Gibson, Hind Alahwas, Joshua Sampson
South Lenoir High Second Semester Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
9th Grade: Gracie Bradshaw, Claudia Castillo, Angel Crespo-Regalado, Tanner Dawson, Luis De La Rosa, Addison Eubanks, Abby Holloman, Riley Hoover, Mason Jones, Kendra Loftin, Rachel Noble, Elaina-Lynn Ormond, Olivia Orth, Skylar Pope, Jasmine Raines, Brady Sexton, Jacqueline Torres, Jack Whitfield
10th Grade: Laney Baggett, Jedidiah Day, Rodrigo Dominguez, Eymonni Gooding, Dalton Green, Jordan Howard, Emily Jacobs, Anna Ledford, Grayson Lynch, Catherine Nunez-Suarez, Sean Phillips, Alexander Renteria, Hayden Stroud, Jamison Sutton, Charles Taylor, Ivy Taylor, Liliana Tiller, Dakota Tyndall, Brendan Woolard, Hayden Zeagler
11th Grade: Angel Baltazar-Galan, Mary Beyer, Nathan Carlyle, Elizabeth Elliott, Bradly Justus, Sydney McLawhorn, Casey Nelson, Pari Patel, David Phillippe, Dalton Radford, Marlen Ramirez-Ortiz, Leah Sugg, Kylie Taylor, Annet Velazquez-Bautista
12th Grade: Tyshianna Aultman, Caleb Braswell, Natalie Dail, Mary Dawson, Peyton Dawson, Elizabeth Elmore, Juan Esquivel-Alcantara, Akira Harper, Brody HIll, Rebekah Howard, McKinley McLawhorn, Mirian Medina-Catalan, Jossue Morales, Maegan Parrish, Kent Rodriguez, Gage Sanford, Levi Thompson, Cassie Turner, Ayden Tyndall, Colby Tyndall, Isabelle Vernon, Berton Waters
Honor Roll
9th Grade: James Alcock, Cody Andres, Natanael Barrios, Rhoniel Bencosme, Caleb Boyette, Madison Carlyle, Jazira Chacon, Imagine Cobb, Sean Conner, Christian Coples, Elizabeth Cornejo, Adrian Davalos, Aiden Dawson, Malynda Fry, Juan Garcia Ortiz, John Hardee, Kaitlyn Hardy, Gabriel Hernandez Crespo, Xaviar Hines, Jacob Howard, Virginia Humphrey, Sarah Johnson, Sidney Lenhart, Hunter Locklear, Kassidy Loftin, Dakota Malpass, Nicholas Mayo, Kaiden McKinney, Jaevion Mitchell, Joshua Moore, Samantha Moore, Jaxon Morehead, Evee O’Brien-Medico, Matthew Rhodes, Andres Sanchez-Roman, Caden Sawyer, Rylee Stanley, Christa Thompson, Callie Tyndall, Gracie Tyndall, Hayden Tyndall, Harper Vernon, Kamden Winter
10th Grade: Gilberto Ambriz, Virginia Bellamy, Analyn Best, Rodney Brock, Austin Bryan, Jonathan Chavez Ramirez, Zitlatly Chino-Landero, Weston Coble, Blayden Curry, Hunter Faulkner, Andrew Godinez, Frank Haddock, Christopher Haro, Lucas Heath, Diana Jackson, Maddox Jenkins, Cloey Jones, Emma Kennedy, Sarah Kennedy, Ethan Kratzer, Taylor Lane, Jeramiah Lashbrooks, Hannah Lee, Emily Little, Phoenix Little, Brody Lynch, Kyndall Marshburn, Taylor Martin, Joseph Mentz, Jonas Miller, Kayla Morton, Jalee Mossberg, Angelina Murphy, Vanessa Quinones-Melero, Emma Raynor, Stephen Reavis, Anadela Rodriguez-Tapia, Gregory Rouse, Connor Rowand, Jordan Sasnett, Brionna Shofner, Kyndall Smith, Gjaterrian Sutton, Guinevere Tripp, Kenneth Tucker, Aaliyah Turnage, Chasity Uribe, Charley Whitacre, Katie Wooten
11th Grade: Madison Akers, Miranda Babb, Brelee Blizzard, Autumn Bright, Marley Carter, Elias Day, Madison Dunford, Luis Figueroa-Arias, Zaire Garner, Ethan Gonzalez, Shelby Green, Elijah Hardee, Noah Harris, Brian Hedrick, Alyssa Hightower, Gracie Howard, Hayley Johnson, Joshua Jordan, Derek Kopanski, Ricki Lane, Lily Lenhart, Alli Locklear, Marshal Medico, Braxton Penny, Jonathan Rayo, MaKayla Sasnett, Addison Scott, Brady Sheppard, Jordan Smith, Nay’Shon Sutton Dove, Madelyn Tucker, Adam Turner, David Tyndall, Moctezuma Uriarte-Ayala, Denver Whitehead, Jeremiah Williams, Laura Yanez-Munoz
12th Grade: Destiny Allen, Bryson Avery, Neli Balderas-Marquez, Libbie Black, Jacqueline Boston, Travis Bryan, Gavin Cauley, Courtney Conner, Reygan Dawson, Taylor Driver, Maci Elmore, Alicia Gastelum-Castro, Za’Marre Hawkins, Makhi Hill, Hudson Ireland, Nathaniel Jenkins, Cody Kennedy, Faith Kennedy, JaQuanna McClain, Nathaniel McDonald, Ethan McLawhorn, Mikenzie Metts, Shelymar Minton, Angie Mojica-Juan, Holly Moore, Kaeden Noble, Austin Rivenbark, Jimena Rodriguez, Macy Sanderson, Dylan Smith, Elijah Stroud, Sierra Tripp, Samuel Tucker, Christopher Turner, Alabama Tyndall, George Tyndall, Taylor Tyndall, Connor Waller, Wyatt Waller, Laikyn Whaley, Lyndsay Williams, Carissa Winn
Southeast Elementary Fourth Nine Weeks Honor Roll
Honor Roll
3rd Grade: Mya Moore, Aah’Maria Forbes, Amariyah Rouse, Jasante Kibler, Brielle Brummell, D’Zhiya Brown, A’tiyah Highsmith
4th Grade: James Massey
5th Grade: Lauren Majette
Southwood Elementary Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
2nd Grade: Jace David, Everett Martinez-Lopez, Jah’Niece Sanders, Jeremiah Boyster, Dylan Jones, Brantley Oliver, Kaley Simmons, Raegan Whitford
3rd Grade: Axel Ard, Caiden Hardy, Quinn Hardy, Mason Miller, Kassidy Simmons, Tyson Whaley, Liam Davis, Cameron Whitley, Elijah Bedell, Abigail Harris, Jayden Turner, Hunter Taylor
4th Grade: Emily Chiu, Aylssa Conner, Sara Farmer, Michael Doyle, Raylan Hardee, Mason Herring, Adamaris Pina, Layla Ward, Sadie Wheeler, Kendall Barwick, Chloe Davis, Tanner Herring, Emily Jones, Owen Jones, Caitlyn Mayo, Katelyn Perez-Herrera, Nathan Stallings
5th Grade: Ben Phillippe, Ryder Walston
Honor Roll
2nd Grade: Anthony Pina, Sevyn Smith, Zayden Smith, Tyden Buckingham, Xayden Cordon, Autumn Creel, Ny’Zeir Darden, Avery Hobbs, Zoey Holland, Mason Medico, Kevin Taylor
3rd Grade: Brayden Howard, Emma Davis, Leslie Godinez-Pineda, Camden Robinson, Kade Burkett, Gentry Dawson, Mason Verville, Jonathan Perez, Landon Hasse
4th Grade: Emily Davis, Ja’Zyon Davis, Zikiya Sutton, Viviana Taverez, Isabella Whitley, Ava Jackson, Jessica Atkinson, Ethan Hoover, Alejandro Marin, Kasen Stroud, William Tripp, Sha’Ziya Williams
5th Grade: Caiden Walker, Jacob Burkett, Stephie Chiu, Olivia Conner, Jonas Joyner, Denise Lara, Angelie Medina Mayen, Isaac Artis
Woodington Middle Fourth Nine Week Principal’s List and A/B Honor Roll
Principal’s List
6th Grade: William Jayden Robinson, Marleigh Barrett, Emma Fields, Daniel Maldonado, Isabella Pacheco, Arael Resendiz, Mya Roberson, Guadalupe Aguilera-Garcia, Emma Ball, Holden Barnett, Esmee Delien, Jeremiah Hall-Dudley, Lexi Hardy, Caleb Herles, Alexander Raines, Jersey Sasnett, Halle Taylor, Madelyn Walker, Cameron Whitfield, Esley Hudson, Ady Murphy, Isabella Ambriz, Elijah Edwards, Stephanie Herrera, David Rayo, Liam Barwick, Reese Bumgarner, Hannah Harrison, Darien Jones, Riley Jones, Danna Lopez,Layla Trimm, Eliza Rouse, Andrew Stallings, Josh Stroud, Braylen Taylor, Kylee Weston, Logan Whitley, Christian Wooten
7th Grade: Brayden Dodds, Jose Avalos Gonzalez, Brooke Barwick, Briana Boyd, Ashleigh Courtney, Allison Garcia Juarez, Sterling Goff, Amber Medico, Wesley Vernon,Tyler Villasenor-Medina, Stuart Whichard, Abigail Whitfield, Madison Carlyle, Asher Eubanks, Oralia Garcia Lopez, Neal Carter Johnson, Savannah Lingerfelt, Landon Loftin, Jack Rouse, Lexy Rouse, Ashley Jade Sasnett, Brooke Taylor, Kadence Thigpen, Dalia Barrios, Reese Cash, Lily Cole, Destiny Hernandez Salaiss, Riley Hughes, Kailey Jones, Nehi Lawson, Carlos Marte Burgos, Bryan Mendoza-Eras, James Miller, Chelsea Perez Herrera, Caidan Smith, Kaylee Taylor, Abby Whaley, Brady Woolard, Harper Woolard
8th Grade: Lesley Baltazar-Galan, Lyla Gunday, Emma O’Brien-Medico, Hailey Cripe, Colton Tyndall, Cody Alan Baggett, Andrew Kole, Allison Gomez-Cisneros, Alicia Gonzalez-Guitierrez, Makenzie Faith Herring, Sage Elizabeth Jones, Andy Joseph Pacheco, Adi Patel, Islynd Saige Marie Shirey, Lovie Valdivia-Tucker, Mary Akers, Jimmy De Leon, Meya Maples, Rosalie Salinas, Spencer Stocks, Sakeyvea Robinson, Braden Barnett, Carley Boone, Jaelyn Burkett, Evan Grady, Gage Howard, Emily Jones
Honor Roll
6th Grade: Robert Adams, Kayleigh Bennett, Eric Fields, Allie Miller, Navion Taylor, Kevin De Leon Piedra, Kaylee Smith, Addison Webb, Marshall Barwick, Jeremiah Bey, Jethro Gonzalez, Noah Jenkins, John Jones, Micheal Jones, Kevin Ledford, Connor McGinnis, Katelyn Mercer, Lucas Shoaf, Naomi Villalpando-Serrano, Cloey Cole, Noah Shirley, Alyssa Gardner, Jonathan Jaime, Steven King, Gauge Lingerfelt, Madison Marrs, Dusty Navarro, Dewin Perez, Yael Ramirez, JeVonte Toodle, Greyson Beard, Juan David Echavarria, Lucas Lisewski, Landen Noble, Adam Salinas, Jesson LopezAleman, Braylon Canady, Noah Croom, Benjamin Gonzalez, Kenyon Mitchell, Ariana Valdivia-Gonzalez, Logan Branch, Jamison Gautier, Eli Nguyen, Bailey Tyndall, Landon Zdelar
7th Grade: Reed Davis, Diana Espitia Gomez, Azul Figueroa, Samantha Holland, Daniel Miller, Daniel Miller, Sylas Domer, Landon Farmer, Matilda Holma, Joanna Prybylinski, Ariana Salinas, De’Zeirri’yon Cobb, Faith Gonzalez-Tejada, Janee Loftin, Samantha Nunez Suarez, Diya Patel, Elisa Salesberry, Adam Garcia, Benjamin Horton, Anna George McLawhorn, Aleksander Perez, Allyson Perez, Kaylee Stallings, Taylor Coleman, Jayleen Benitez, Zyon Graham, Kinley Hoover, Addison Jones, Tobie Jones, Bryanna Poole, Nathan Barwick, Gavin Brock, Aislyn Chernault, Alexa Haro, Zamear Howard, Wesley Kennedy, Taylor Sanderson, Landon Blalock, Austin Clements, Lizbet Flores-Valdivia, Edwing Juan-Valdivia, Kayla Wooten, Kiyla Wooten
8th Grade: Cymone Basden, Sameria Bryant, Brianna Byrd, Kristan Dawson, Johnathan Freeman, Alex Marente, Sofia Salgado-Villa, Raechel King-Gray, Ximena Lara, Obadiah Miller, Emily Rapoza, Jasmine Rodriguez, Aaron Smith, Kamiya Taylor, Emily Tyndall, William Thomas Archer, Joshua Jacob Bradshaw, Ayden Hightower, Jason Jacobs, Chloe Jones, Kailey Marie Moore, Brena Page, Eduardo Villasenor Trujillo, Mariah Allison, Petrona Hernandez Mendez, Kaliya Connor, Katherine Doyle, Alexjandro Ferman, Taylor King, Marquise Hawkins, Alexis Taylor, Lizeth Torres, Lyliana Vasquez, Helen Corey, Jayden Coston, Chloe Dail, Manuel Lopez, Lexi White, Brayden Burd, Hayden Cauley, Carly Hill, Isaiah Howard, Peyton Lingerfelt, Madison McCall, Jackson Owens, Campbell Price, Noah Rouse, Brady Shoaf, Alyssa Wilson