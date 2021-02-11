The Duplin County Register of Deeds has released the following marriage license for the month of January.
- James Albert Graham, Kenansville, and Sherika Sherell Brinson, Kenansville.
- Evan Curtis Brock, Albertson, and Miranda Brook Millard, Albertson.
- Bobby Lee Register, Jr., Kenansville, and Kimberly Beth Carter Louthan, Kenansville.
- Mario Maurice Jordan, Jr., Chicago, and Destiny Denise Cano, Texas.
- Jeremy William Brice, Rose Hill, and Toni Lynette King Blackburn, Pink Hill.
- David Martin Walsh, Wallace, and Kimberly Denise Emanuel Cohen, Wallace.
- Conner Allan Imhoff, Missouri, and Erika Gale Primm, Raleigh.
- Richard Eli Hamblin, Jacksonville, and Lucia Maria Lovewell, Jacksonville.
- Mario Castro Rodarte, Kenansville, and Patricia Bailon Abonza, Kenansville.
- Jediael Ventura Santiago, Salemsburg, and Angelica Maria Lopez Figueroa.
- Kyle Scott Niemann, South Carolina, and Brian Mikel Sweeny, South Carolina.
- Robert Ray Artis, Sr., Warsaw, and Cheryl Denise Satchell McArthur, Fayetteville.
- Dakota Charles Parker, Mount Olive, and Rebecca Marie Ford, Washington
- Ismael Vazquez Rojas, Wallace, and Guadalupe Landaverde, Wallace.
- Hannah Elizabeth Obst, Jacksonville, and Hannah Nicole Walters, Jacksonville.
- Abel Yanez Miranda, Seven Springs, and Liliana Reyes, Mount Olive.
- Marcus Lamont Newton, Willard, and Briani Nadine Fairconeture, Wallace.
- Michael Kansy Williams, Pink Hill, and Kathy Ezzell Lanier, Pink Hill.
- Steven Rashon Williams, Wallace, and Sharell Lenise Evans, Wallace.