The Duplin County Register of Deeds has released the following marriage license for the month of January.

  • James Albert Graham, Kenansville, and Sherika Sherell Brinson, Kenansville.
  • Evan Curtis Brock, Albertson, and Miranda Brook Millard, Albertson.
  • Bobby Lee Register, Jr., Kenansville, and Kimberly Beth Carter Louthan, Kenansville.
  • Mario Maurice Jordan, Jr., Chicago, and Destiny Denise Cano, Texas.
  • Jeremy William Brice, Rose Hill, and Toni Lynette King Blackburn, Pink Hill.
  • David Martin Walsh, Wallace, and Kimberly Denise Emanuel Cohen, Wallace.
  • Conner Allan Imhoff, Missouri, and Erika Gale Primm, Raleigh.
  • Richard Eli Hamblin, Jacksonville, and Lucia Maria Lovewell, Jacksonville.
  • Mario Castro Rodarte, Kenansville, and Patricia Bailon Abonza, Kenansville.
  • Jediael Ventura Santiago, Salemsburg, and Angelica Maria Lopez Figueroa.
  • Kyle Scott Niemann, South Carolina, and Brian Mikel Sweeny, South Carolina.
  • Robert Ray Artis, Sr., Warsaw, and Cheryl Denise Satchell McArthur, Fayetteville.
  • Dakota Charles Parker, Mount Olive, and Rebecca Marie Ford, Washington
  • Ismael Vazquez Rojas, Wallace, and Guadalupe Landaverde, Wallace.
  • Hannah Elizabeth Obst, Jacksonville, and Hannah Nicole Walters, Jacksonville.
  • Abel Yanez Miranda, Seven Springs, and Liliana Reyes, Mount Olive.
  • Marcus Lamont Newton, Willard, and Briani Nadine Fairconeture, Wallace.
  • Michael Kansy Williams, Pink Hill, and Kathy Ezzell Lanier, Pink Hill.
  • Steven Rashon Williams, Wallace, and Sharell Lenise Evans, Wallace.

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