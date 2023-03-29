BEAR GRASS - Bear Grass Charter School Principal Mary Beth Bonds recently announced the school’s Principal’s List for the third grading period.
Those honored include:
Grade 6
Addison Bowen, Bryce Whitley, James Wynne, Kaitlyn Lee, Kalyn Jones, Lane Burroughs, Levi Hardison, Liliana Reason, Mackenzie Styons, Payton Barr, Sawyer Barber, Warren Rogerson, Carli Godwin, Alayna Hernandez, Maggie Prettyman
Grade 7
Annaleigh Garcia, Caden Askew, Camryn Gurganus, Eva Griffin, Jessalyn Moore, Laura Smith, Levi Hagen, Logan Lee, Mason Revels, Maci Rogerson
Grade 8
Aaron Ridenour, Addison Rogerson, Amy Hodges, Ashton Taylor, Berkley Manning, Carmyn Daniels, Carsyn Hudson, Chloe Clifton, Coby Beck, Ella Hayes, Ella Sawyer, Hannah Lilley, Hayden Willoughby, Kagan Haltigan, Kaidyn Holland, Kinsey Godley, Mia Huang, Olivia Hogge, Peyton Harrell, Selathiel Wilson, Tanner Long, Torri VanderAa, Ava Modlin
Grade 9
Aubrey Dotson, Claudia Hernandez-Angeles, Cole Weaver, Connor Clifton, Dylan Arrants, Elizabeth Smith, Emily Huang, Grace Furlough, Jaydan Roberson, Kara Price, Maddox Meekins, Maverick Meekins, Penny Long, Rayleigh Hopkins, Cutler Ange, Dylan Arnold, Austin Gibbs, Mario Hernandez, David Jones, Jamison Moore, Braydon Perry, Callee Perry
Grade 10
Alan Salazar, Ava Godwin, Carly Bembridge, Chandler Todd, Erin Clemmer, Hayden Sutton, Jason Tate, Javian Mason, Josiah Garcia, Julianna Nichols, Lindsey Cliser, Mason Lytle, Michael Gurganus, Mollie Chandler, Naten Gurganus, Nicholas Mizell, Paige Jenkins, Riley Bundy, William Chapman,
Grade 11
Adler Swearingen, Alysa Hardison, Annmarie Cooper, Ashley Clinefelter, Caroline Harrell, Christian Kuster, Elisabeth Honican, Erin Lee, Hannah Holliday, Hannah Overton, Henry Taylor, Jacob Matthews, Kaleigh Ainsley, Karen Meddaugh, Karli Gibson, Kortnie Coltrain, Kylie Smith, Leah Mobley, Megan Rawls, Olivia Modlin, Tanner Harrison, Wyatt Barber, Jacy Gibbs, Dylan Green, Brandon Hayes, Jordan Midyette, Joshua Wells, Joshua Wynn
Grade 12
Noah Abel, Ashley Rogerson, Christian Walters, Connor Phelps, Jamisyn Edwards, Jayden Lynn, Jayme Spencer, Kiara Smith, Landon Mizell, Madeline Chandler, Madison Hall, Sierra Price, Zoe Forbes, Lidia Chavez, Cayden Council, James Holliday, Jessica Juarez-Guerrero, Branson Ross, Gracelyn Beacham
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