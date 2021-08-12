No. Name Pos. Class Ht. Wt.
3 Sam Hope WB/S Sr. 5-11 165
5 Trenton Jackson TE/MLB Sr. 6-2 220
7 Devin Gardner FB//OLB Sr. 5-11 240
8 Ayden Fussell WB/CB Sr. 6-1 175
9 Ethan Spell QB/CB Jr. 6-1 185
12 Eli Hardison RB Fr. 5-9 170
21 Xavier Arrington RB/DB Sr. 6-1 181
22 Case Barber RB/CB So. 5-7 135
23 James Cavenaugh WR/CB Sr. 5-10 180
40 Grant Swanson TE/DE So. 5-10 165
50 Coley Sasser OG/LB So. 5-7 165
51 Isaac Jiminez T/DT Sr. 5-9 280
52 Jack Barber LB Sr. 6-0 175
54 Michael D, Williams G/LB So. 6-0 175
55 Jahiem Murphy T/DT Sr. 6-0 285
56 Bryson Lovette OL/LB So. 5-7 235
57 Jake Lane G/MLB Sr. 5-10 160
58 Matthew Joyne r OG/DE Sr. 6-1 190
65 Alex Farrio OL /DT So. 5-9 265
66 Williford Bullard OL/DL Fr. 6-1 215
70 Hakeem Murphy OL/DL Fr. 5-11 225
71 Palmer Bullard OL/DL Fr. 6-1 245
75 Malik Wider OL/DL So. 5-10 320
88 Jaden Stalling TE/DE Fr. 6-3 215
93 Leyton Ezzell OL/DL Jr. 6-1 305