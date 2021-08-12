No. Name Pos. Class Ht. Wt.

3 Sam Hope WB/S Sr. 5-11 165

5 Trenton Jackson TE/MLB Sr. 6-2 220

7 Devin Gardner FB//OLB Sr. 5-11 240

8 Ayden Fussell WB/CB Sr. 6-1 175

9 Ethan Spell QB/CB Jr. 6-1 185

12 Eli Hardison RB Fr. 5-9 170

21 Xavier Arrington RB/DB Sr. 6-1 181

22 Case Barber RB/CB So. 5-7 135

23 James Cavenaugh WR/CB Sr. 5-10 180

40 Grant Swanson TE/DE So. 5-10 165

50 Coley Sasser OG/LB So. 5-7 165

51 Isaac Jiminez T/DT Sr. 5-9 280

52 Jack Barber LB Sr. 6-0 175

54 Michael D, Williams G/LB So. 6-0 175

55 Jahiem Murphy T/DT Sr. 6-0 285

56 Bryson Lovette OL/LB So. 5-7 235

57 Jake Lane G/MLB Sr. 5-10 160

58 Matthew Joyne r OG/DE Sr. 6-1 190

65 Alex Farrio OL /DT So. 5-9 265

66 Williford Bullard OL/DL Fr. 6-1 215

70 Hakeem Murphy OL/DL Fr. 5-11 225

71 Palmer Bullard OL/DL Fr. 6-1 245

75 Malik Wider OL/DL So. 5-10 320

88 Jaden Stalling TE/DE Fr. 6-3 215

93 Leyton Ezzell OL/DL Jr. 6-1 305

Michael Jaenicke can be reached at mjaenicke@ncweeklies.com