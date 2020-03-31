THERIAULT, SHELDON NATHANIEL 02/29/2020
Age: 35 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 155
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS/W/INT/S/D HEROIN - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. TO 1 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET