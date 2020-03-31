THERIAULT, SHELDON NATHANIEL 02/29/2020

Age: 35 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 155

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS/W/INT/S/D HEROIN - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. TO 1 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET