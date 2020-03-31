DOVE, ABRIELL DONTE`A 03/02/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 510
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST WITH MV - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET