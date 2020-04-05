WHITE, JOEY D`EANDRE 03/05/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 135
FTA-DRIVE/ALLOW MY NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAER SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET