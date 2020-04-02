HOPKINS, JAMIE DENISE 03/06/2020
Age: 35 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 198
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $7000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
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FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-FICT/ALT TITLE REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET