DAUGHTERY, DAMEON KEVIN 03/07/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 280

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DELIV/ ACCEPT BLANK/OPEN TITLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC

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FTA OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET