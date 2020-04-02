WILLIAMS, CHRISTOPHER MARQUETTE 03/08/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
VIOLATION OF COURT ORDER - MISDEMEANOR Bond: $315.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - SHOW CAUSE - MISDEMEANOR Bond: $565.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION MARIJ PARAPHERNALIA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET