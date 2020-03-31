FRAZIER, MARSAVIX TOLLIE-MCCOY 03/12/2020
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 160
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
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LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET