BARNES, SHAQUILLE DESHORN 03/13/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 200
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET