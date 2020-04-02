KORNEGAY, JAIR` TYSHEEN 03/13/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 155

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: DISM

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FELONY ASSAULT ON A FEMALE - FELONY Bond: $16000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: DISM