CLAGON, CHAMOD JAMEK 03/16/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 190
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE ATV ON STREET OR HIGHWAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $12000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET