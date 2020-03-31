ROBERSON, ANDREW 03/17/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 185

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PROB

PROBATION VIOLATION-POSSES WITS SCHEDULE VI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PROB

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSES MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

HANDICAPPED PARKING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET