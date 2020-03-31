ARNOLD, MASON PERNELL 03/18/2020

Age: 46 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 120

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT INFLICTING SERIOUS INJURY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BATTERY OF UNBORN CHILD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET