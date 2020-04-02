ALSTON, DENNIS EARL 03/18/2020
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 255
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISITNG PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET