MOODY, MOLESHIA ANN 03/18/2020

Age: 23 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 238

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAILURE TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO STOP SIGN/FLSH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET