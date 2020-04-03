HEATH, LATRELL RAQAWN 03/19/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 145

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET