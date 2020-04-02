COFIELD, SHERMAN LEE 03/20/2020
Age: 55 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 270
FTA-CONSP SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-CONSP SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-PWISD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-PWISD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SELL/DELIVER COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $100000.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET