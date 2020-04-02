HEATH, LESTER THOMAS 03/21/2020

Age: 55 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200

DOMESTIC CRIMINAL TRESPASSING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

STALKING - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO YIELD SIGN/FLASH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO YIELD SIGN/FLASH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET