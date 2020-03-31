SMITH, TARELL JAVON 03/26/2020
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 160
ATTEMPT BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET