SMITH, TARELL JAVON 03/26/2020

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 160

ATTEMPT BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET