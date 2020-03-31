CRANDLE, JAVORIS MARKEZE 03/28/2020
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 162
ASSAULT WITH DEADLY/ INTENT KILL - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET