ELLISON, ANTONIO DEWAYNE 03/29/2020
Age: 45 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 230
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-UNSAFE PASSING YELLOW LINE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET