BOOMER, REMARR RESH-ONE 03/29/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET