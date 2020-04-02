BELL, LAMAAR KENDELL 03/31/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 145
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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