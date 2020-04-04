HAMILTON, DWIGHT HIROHITO 04/01/2020
Age: 49 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 170
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF SCH II CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET