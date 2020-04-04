ARMSTRONG, LEONARD CHARLES 04/02/2020
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 265
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET