DANIELS, HYSUAN LAMONTE 04/03/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POST RELEASE VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

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