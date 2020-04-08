SIPOS, SANDOR 04/03/2020

Age: 42 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 155

OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FINANCIAL CARD FRAUD - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET