DAVENPORT, MARGARET ANN 04/03/2020
Age: 35 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 190
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
Scattered showers and thunderstorms, especially during the evening. A few storms may be severe. Low 59F. Winds light and variable. Chance of rain 60%..
Scattered showers and thunderstorms, especially during the evening. A few storms may be severe. Low 59F. Winds light and variable. Chance of rain 60%.
Updated: April 8, 2020 @ 8:16 pm
...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHWESTERN JONES...GREENE...LENOIR...NORTHWESTERN CRAVEN AND SOUTHWESTERN PITT COUNTIES... AT 811 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER KINSTON REGIONAL JETPORT, OR NEAR KINSTON, MOVING SOUTHEAST AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... GREENVILLE, KINSTON, AYDEN, FARMVILLE, LA GRANGE, GRIFTON, PHILLIPS CROSSROADS, SNOW HILL, VANCEBORO, COMFORT, FORT BARNWELL, JASPER, DAWSON, GRAINGERS, INSTITUTE, JASON, ORMONDSVILLE, MAURY, ROUNDTREE AND WYSE FORK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS. PEOPLE OUTSIDE SHOULD MOVE TO A SHELTER, INSIDE A STRONG BUILDING AND AWAY FROM WINDOWS. PLEASE SEND YOUR REPORTS OF HAIL AND/OR WIND DAMAGE, INCLUDING TREES OR LARGE LIMBS DOWNED, BY CALLING THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN NEWPORT AT 1-800-889-6889. && HAIL...1.00IN; WIND...60MPH