DANIELS, TRAVIS LEAVIL 04/04/2020

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 180

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWIMSD MDA/MDMA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET