DANIELS, TRAVIS LEAVIL 04/04/2020
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 180
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD MDA/MDMA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET