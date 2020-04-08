...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT JONES...CENTRAL LENOIR...
NORTHWESTERN CRAVEN...SOUTH CENTRAL PITT AND NORTH CENTRAL ONSLOW
COUNTIES...
AT 830 PM EDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER GRAINGERS, OR
NEAR KINSTON, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH ARE POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
NEW BERN, KINSTON, RIVER BEND, GRIFTON, PHILLIPS CROSSROADS, ASKINS
AND COMFORT.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY CAUSE
LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.