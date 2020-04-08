STATON, SHONTAYVIA NYSHAE 04/05/2020

Age: 20 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 109

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET