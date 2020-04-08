STANLEY, AMY ROUSE 04/05/2020

Age: 47 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 150

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET