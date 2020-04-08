MCKOY, BENJAMIN TYLER 04/05/2020

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 192

ASSAULT BY POINTING GUN - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

GO ARMED TO TERROR PEOPLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET