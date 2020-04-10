...INCREASED FIRE DANGER ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA TODAY...
THE COMBINATION OF LOW RELATIVE HUMIDITY AND GUSTY WINDS WILL
RESULT IN AN INCREASED FIRE DANGER ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA
TODAY. RELATIVE HUMIDITY VALUES WILL DROP TO 25 PERCENT, ACCOMPANIED
BY NORTHWEST WINDS OF 15 TO 20 MPH WITH GUSTS BETWEEN 25 TO 30
MPH.
RESIDENTS ARE URGED TO EXERCISE CAUTION HANDLING ANY POTENTIAL
IGNITION SOURCE...INCLUDING MACHINERY...CIGARETTES...AND MATCHES.
BE SURE TO PROPERLY DISCARD ALL SMOKING MATERIALS. ANY DRY
GRASSES AND TREE LITTER THAT IGNITE WILL HAVE THE POTENTIAL TO
SPREAD QUICKLY.