FODOR, BEN GRIBBIN 04/10/2020
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 160
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
Overcast with showers. Becoming windy overnight. Low 64F. Winds SSE at 20 to 30 mph. Chance of rain 40%. Winds could occasionally gust over 40 mph..
Overcast with showers. Becoming windy overnight. Low 64F. Winds SSE at 20 to 30 mph. Chance of rain 40%. Winds could occasionally gust over 40 mph.
Updated: April 12, 2020 @ 5:16 pm
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM TO 4 PM EDT MONDAY... * WHAT...SOUTH WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED. * WHERE...MARTIN, PITT, WASHINGTON, GREENE, BEAUFORT, DUPLIN, LENOIR, JONES, NORTHERN CRAVEN AND INLAND ONSLOW COUNTIES. * WHEN...FROM 6 AM TO 4 PM EDT MONDAY. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. &&