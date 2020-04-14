POPE, DARVIN SENETELL 04/11/2020
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180
CARRING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET