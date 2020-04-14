POPE, DARVIN SENETELL 04/11/2020

Age: 40 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180

CARRING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET