NOBLES, MARCUS MARTIS 04/12/2020
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 155
FTA-SIMPLE WORTHLESS CHECK - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY... * WHAT...TEMPERATURES DROPPING INTO THE MID 30S WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&