VANDERBILT, COLETTE SORINE 04/12/2020
Age: 27 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 120
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY... * WHAT...TEMPERATURES DROPPING INTO THE MID 30S WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&