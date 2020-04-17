WARNER, ALPHONSO BASIL 04/13/2020
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 155
LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
Partly cloudy early followed by cloudy skies overnight. Low near 60F. Winds SSW at 15 to 25 mph. Higher wind gusts possible..
Partly cloudy early followed by cloudy skies overnight. Low near 60F. Winds SSW at 15 to 25 mph. Higher wind gusts possible.
Updated: April 17, 2020 @ 7:22 pm
...INCREASED FIRE DANGER ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA THIS AFTERNOON... THE COMBINATION OF LOW RELATIVE HUMIDITIES OF 25 TO 30 PERCENT AND GUSTY WINDS OF 25 TO 30 MPH WILL RESULT IN AN INCREASED FIRE DANGER ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA TODAY. RESIDENTS ARE URGED TO EXERCISE CAUTION HANDLING ANY POTENTIAL IGNITION SOURCE...INCLUDING MACHINERY...CIGARETTES...AND MATCHES. BE SURE TO PROPERLY DISCARD ALL SMOKING MATERIALS. ANY DRY GRASSES AND TREE LITTER THAT IGNITE WILL HAVE THE POTENTIAL TO SPREAD QUICKLY. OUTDOOR BURNING IS DISCOURAGED.