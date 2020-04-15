TAYLOR, JAVIAN LAQUEZ 04/13/2020
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 125
STAT RAPE OF CHILD BY ADULT - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY... * WHAT...TEMPERATURES DROPPING INTO THE MID 30S WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM 3 AM TO 8 AM EDT THURSDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&
TAYLOR, JAVIAN LAQUEZ 04/13/2020
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 125
STAT RAPE OF CHILD BY ADULT - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET