CARNEY, AARON RAY 04/13/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 190

KIDNAPPING - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET