BLACK, DAVID JONATHAN 04/15/2020
Age: 43 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 195
ASSAULT ON A FEMALE-PV - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT FRIDAY... * WHAT...TEMPERATURES DROPPING INTO THE MID 30S WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...MARTIN, PITT, WASHINGTON, GREENE, BEAUFORT, DUPLIN, LENOIR, JONES, NORTHERN CRAVEN AND INLAND ONSLOW COUNTIES. * WHEN...FROM 2 AM TO 8 AM EDT FRIDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&