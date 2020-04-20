STATON, DELLAFONTA LAMONTA 04/16/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CONSUME ALC BY 19/20 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PUBLIC DISTURBANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SOLICIT GANG ACTIVITY - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET