BULLOCK, WALTER THOMAS 04/21/2020

Age: 56 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 290

FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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CONSP SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET