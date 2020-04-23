BULLOCK, WALTER THOMAS 04/21/2020
Age: 56 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 290
FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP SELL/DELIVER SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET